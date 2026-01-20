台中男赴約揪團夜唱！正妹竟是「傳說級」超崩潰

社會中心／李明融報導

現今網路世界有各種交友模式，日前有一場在網路平台發起KTV夜唱活動，一名大頭貼長相清秀的正妹邀請深夜想要唱歌的朋友一同出席，一名男網友看到消息後便開心赴約，沒想到到現場一走進包廂當場嚇傻驚呼「差太多」，且還有不少誇張行徑讓人直搖頭，男網友將整件事分享在網路上，隨即被轉發，掀起大批網友熱烈討論。





男網友分享荒謬經歷，網路上正妹竟是「傳說級」。（圖／翻攝自「爆廢1公社」）

一名男網友近期在Threads上分享這段荒謬經歷。他表示當晚因難以入眠，看到社群平台上的唱歌邀約，地點距離住家不遠便報名參加。沒想到一進包廂卻是永生難忘的衝擊，主揪女網友與照片簡直天壤之別。女子當場自嘲：「真不好意思，我本人和照片差距比較大，長得比較抱歉。」包廂內其他5至6名網友面面相覷，氣氛尷尬，但仍選擇繼續活動。令原PO傻眼的是，女網友隨後竟找來男傳播助興，結帳時還要求大家共同分攤傳播費用。更荒唐的是，女子與男傳播在包廂內玩起脫衣遊戲，輸的人要脫下一件衣物，「脫到我們主角在包廂全裸，我就不發在這上面了」。

男網友崩潰分享整個過程，更指控女主揪各種誇張行徑。（圖／翻攝自Threads）

當天同行網友發文證實此事。（圖／翻攝自Threads）該則貼文在 Threads 吸引超過283萬人 次觀看，網友毒舌評論「這不是點了傳播，是來了傳說」、「要變屠龍騎士了嗎？」、「這就是最近翠上討論最烈的懸案」。女主揪事後現身回應，認為外表不該是聚會重點，更指責原PO帶風向，「覺得不適合的人選擇離開，我完全尊重」。至於帳務爭議，她解釋是「開錯人數」，並非刻意佔便宜，並透露外貌與照片的落差是因為先前生病所致。原 PO 隨即再度反擊，指出沒人會主動拿長相起手，是因為女主揪「明知有落差卻以此計畫」，且當場叫男傳播完全未徵得他人同意，最後被拆穿把戲才裝傻，「不是挑得很爽嗎？」雙方隔空對火，話題持續延燒。

