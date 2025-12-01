台中男路口直直衝！迎頭猛撞號誌桿「騰空飛轉270度」…驚悚撞擊畫面曝

記者吳泊萱／台中報導

台中外埔區發生自撞車禍，白色轎車猛撞路口號誌桿，車輛騰空飛起旋轉270度。（圖／翻攝畫面）

台中外埔區發生離奇自撞車禍，今日（1日）上午7時許，30歲黃姓男子駕車行經三環路、甲后路口時，因不明原因高速衝撞路口號誌桿。猛烈撞擊導致楊男轎車騰空飛起，旋轉270度後重摔落地，驚悚畫面也讓路過民眾全傻眼，幸好車禍僅造成楊男1人受傷，是不幸中大幸，目前警方正在釐清事故發生原因。

白色轎車猛撞路口號誌桿，車輛騰空飛起旋轉270度。（圖／翻攝畫面）

行車紀錄器拍下，楊男駕駛白色轎車沿三環路往大甲市區方向行駛，但楊男卻逐漸偏離車道，直直衝向甲后路口的分隔島，在完全沒減速情況下，一頭撞上分隔島上的交通號誌桿。

白色轎車猛撞路口號誌桿，車輛騰空飛起旋轉270度。（圖／翻攝畫面）

猛烈撞擊導致轎車騰空飛起，在空中旋轉270度後，卡在路口槽化線區域，轎車左側車頭及鈑金嚴重凹陷變形，路口號誌燈則被撞出90度凹痕，幸好當時機車停等區沒人，車禍僅有楊男1人受傷，經送醫治療無大礙。

但因路口號誌桿被撞斷，造成電纜線垂落，間接導致行駛在甲后路五段由楊男（37歲）駕駛的大貨車，承載貨物不慎勾纏到電纜線，導致另一側路口的號誌桿也被拉斷傾倒。

白色轎車路口撞斷號誌桿，害電纜線垂落，路過大貨車貨物纏繞電纜線又扯斷另一支號誌桿。（圖／翻攝畫面）

白色轎車路口撞斷號誌桿，害電纜線垂落，路過大貨車貨物纏繞電纜線又扯斷另一支號誌桿。（圖／翻攝畫面）

警方表示，轎車駕駛黃男及大貨車司機楊男酒測值均為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。大甲分局呼籲用路人，行駛時請減速慢行、切勿疲勞駕駛，前後車燈保持良好照明，遇有彎道、巷口與無照明路段請加倍注意周邊行人及車輛動態。

