台中男遇假交友真詐騙衝ATM匯款 巡邏警及時勸阻

（中央社記者蘇木春台中31日電）台中楊姓男子認識女網友相談甚歡後，對方突稱帳戶遭凍結，且兒子因病急需醫藥費希望他幫忙；楊男到銀行ATM要匯款，因邊通話邊操作引起巡邏員警注意，經確認詐騙手法成功勸阻。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所員警22日晚間8時多執行超商ATM巡邏勤務，行經華南銀行太平分行時，發現一男子在ATM機台前不斷操作，且持手機與對方對話，警方懷疑是詐騙車手上前查看。

30多歲楊男向警方表示，他11月上旬在網路認識暱稱「小蕙」的女網友，雙方相談甚歡，上週對方稱先前網路購物遭詐騙，以致個人帳戶遭凍結，又因兒子生病急需醫藥費希望幫忙，他便到ATM欲轉帳新台幣9萬元，至對方指定帳戶。

此時員警到場，原先女網友與楊男正通話中，對方一聽到警察在場立即掛斷電話，此舉也讓楊男感到怪異；經警方確認詐騙手法並說明相關案例後，楊男才得知自己險遭詐財，感謝警方及時攔阻避免損失。（編輯：陳仁華）1141231