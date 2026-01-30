台中男遭控性騷女女戀！慘遭對方撂乾叔痛毆…「煙灰缸K頭」活活虐死

記者吳泊萱／台中報導

台中黃女與同性女配偶自稱遭男同事性騷，竟撂乾叔及同事到場圍毆對方，持煙灰缸將人活活打死。（示意圖／資料照）

台中兩名黃姓女子是同性伴侶，二人都在人力工程行上班，因不滿遭田姓男同事性騷擾，趁半夜找謝姓乾叔到場，三人夥同另外兩名男同事圍毆田男，將人打到半死後通知劉姓老闆到場。劉男發現田男狀況急轉直下，立刻叫救護車將人送醫，但田男因傷勢過重，搶救5天後死亡。檢方偵結，依傷害致死罪嫌起訴黃女等5人，全案將由國民法庭審理。

檢警調查，2名黃女與戴男、周男、田男均為東區一家人力工程行員工，其中一名黃女疑似向謝姓乾叔抱怨遭同事田男性騷，謝男於2025年10月5日凌晨12時許，前往人力行找田男對質，期間遇到同事戴男、周男，5人竟聯手毆打田男，期間周男持煙灰缸猛敲田男頭部。

廣告 廣告

人力行老闆劉男接到其他員工通知，於凌晨3時許趕往現場查看，當時黃女等人已陸續離開，只剩謝男1人在場，劉男先將田男拉至騎樓外休息，期間田男還能正常應答，並拒絕送醫，但後來狀況急轉直下，劉男發現不對勁後立刻叫救護車將人送醫，但田男因傷勢過重，搶救5天後死亡。

檢警調查，田男遺體有頭部外傷、多處皮下出血、顱內出血並產生嚴重神經軸突損傷，肋骨3處骨折、胸腹部也有多處出血及撕裂傷，全身傷痕累累，慘不忍睹。台中地檢署近日偵結，依傷害致死罪嫌起訴黃女等5人，全案預計由國民法庭審理。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

逼死豐原5口求交保！蛇蠍女團長打悲情牌：家中有5子女…法官不准繼續押

「火燒肛門」活活虐死員工！台中博弈業老闆酷刑手段曝…一審判刑12年

放寒假找高中同學玩！2男大生雙載撞電桿…「1人墜溝、1人掛鐵網」雙亡

彰化驚悚死亡車禍！「水溝蓋跑法」失控摔車…男遭大貨車爆頭慘死輪下

