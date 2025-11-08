台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)

其他人也在看
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞(圖/民視新聞)彰化爌肉飯名店，一早湧現排隊人潮，為的就是這一味。Q彈爌肉，吸附滷汁，油亮肥美模樣，光看就讓人口水直流，豬肉禁宰令解封的第一個假日，吸引不少民眾，趕來解解饞，業者熬夜加工處理豬肉，預計可販售1100份爌肉飯。豬肉禁宰令解封的第一個假日吸引不少民眾 業者熬夜加工處理豬肉(圖/民視新聞)肥美爌肉，一口咬下，真的超滿足，彰化花壇這間爌肉飯，同樣吸引不少顧客上門，老闆娘7日晚間，向肉商訂購200支腳庫，連夜趕工，趕在早上開門做生意。豬肉禁宰令解封 爌肉飯、肉圓平民美食恢復供應業者民眾樂開懷(圖/民視新聞)除了爌肉飯，強勢回歸的，還有肉圓，豬肉禁宰令解封，爌肉飯、肉圓等平民美食恢復供應，業者和民眾，樂開懷原文出處：彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞 更多民視新聞報導綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？豬瘟禁宰令解封「豬多養15天會太肥」？專家這樣說民視影音 ・ 15 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。中央社 ・ 12 小時前
同母異父兄妹喝酒1死1獨活！哥哥醒來急找葬儀社「涉1罪」…下場慘了
今年3月，台中北區發生離奇命案，一對「同母異父」的兄妹因生活不順，相約喝酒訴苦，最終二人決定共同赴死，未料林姓妹妹死了，陳姓哥哥卻獨活。檢警調查認為陳兄有幫助妹妹輕生的行為，符合故意行為致人於死，依「加工自殺罪」起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔣萬安出席瘋設祭開幕記者會（1） (圖)
台北市長蔣萬安（圖）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，致詞表達對活動的支持。中央社 ・ 1 天前
11/8【謝謝小戴】台灣羽球球后 #戴資穎 高掛球拍｜世界球王、球后留言祝福｜小戴爸爸親曝下一步...｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 9 小時前
15檔低基期轉機股 出運
市場擔憂AI估值過高，台美股市觀望情緒升溫，台股加權指數再陷月線保衛戰。隨第三季財報熱騰騰出爐，上市櫃公司面臨全面大體檢，相較於前波漲多股承受獲利調節賣壓，低基期轉機股收獲市場青睞目光，聯電、欣興、全新等15檔個股，今年來漲幅落後大盤，第三季獲利年季雙增、單周獲法人買盤進駐，有望挺身而出，助力台股下周收復月線大關。工商時報 ・ 1 天前
台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)
台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇（右）接連破獲Telegram SCP群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，獲衛福部頒發紫絲帶獎。中央社 ・ 7 小時前
鳳凰颱風逼近！山友切勿冒險入山 違規最高開罰25萬
颱風「鳳凰」路徑逐漸朝台灣靠近。南投縣政府消防局今天嚴正呼籲，颱風期間山區風雨強、地形險惡，請山友千萬別冒險入山，以免發生意外、危及自身與搜救人員安全。中時新聞網 ・ 9 小時前
明年綜所稅免稅額.扣除額都調高 4口之家估省1.76萬
台北市 / 綜合報導 700萬綜所稅申報戶明(2026)年度可享減稅利多。依主計總處公告物價年增率漲幅推估，明年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額與稅率級距皆有望調高，將在116年5月報稅適用。以4口之家來估算，最多可省1.76萬元。不過，實際數字仍須待年底公告。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 7 小時前
卡傅崐萁爭國會副龍頭？藍營刪總召2年條款 綠委狠酸：內鬥開始了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨立院黨團今（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次之規定。換句話說，現任總召傅崐萁原先本任期結束就該交棒，現在可繼續爭取連任；不過另有一說，似乎國民黨內部想「卡傅」，不讓他爭取立法院副院長大位。對此，民進黨立委陳培瑜指出，若國民黨真的因人設事，等於認同傅過去在立院毀憲亂政，那她已經沒有任何期待了。民視 ・ 1 天前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 12 小時前
岱稜科技慶35歲 募80萬助學家扶
記者黃文記∕麻豆報導 岱稜科技今年再度攜手北台南家扶中心，舉辦「岱他上…中華日報 ・ 6 小時前
手機還被拿走！女主持人被誤當嫌犯包圍 松山分局：符合規定
台北市1名女主持人，近日在社群平台發文，指出她突然遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後，她才得以自證清白，並表示：「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」；對此，松山分局表示，女主持人樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員依法上前攔查，對於造成女主持人困擾，本分局深表歉意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命
台中市大里區內新街今（8）日發生一起持刀刺殺案，2名友人發生口角衝突，其中1人持水果刀刺向另1人，造成傷者臟器外露，送醫搶救。霧峰警分局警方下午5時15分將犯嫌逮捕到案，詳細案情釐清調查。太報 ・ 9 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 掛兩國國旗 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診，現場掛著貝里斯及中華民國國旗。中央社 ・ 13 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 7 小時前
社教館慶30週年 逾兩千親子齊聚嘉年華
高雄市立社會教育館遷址小港滿三十週年，昨（八）日盛大舉辦「社教有愛‧璀璨30～繪動童心‧親子創遊嘉年華」館慶活動；開幕儀式由小港區青山國小帶來精彩熱鬧的非洲鼓表演揭開序幕，並邀請高雄市吉祥物「高雄熊」與民眾熱情同歡。當日活動多元豐富，包含超人氣親子闖關、畫遊社教館寫生比賽、異國文化體驗、拍照打卡送好禮、時光走廊影片回顧、愛心市集印花提袋手作、美食義賣及觀光騎警駐點合影等主題，吸引逾兩千位親子們攜手闖關、共學共樂，共同見證社教館三十週年溫馨歡樂時刻！當天首先播放歷任館長及與社教館合作的名人祝福影片，來自各界的賀語讓現場洋溢著濃厚的歡慶氛圍，隨後由青山國小學童帶來震撼激昂的非洲鼓表演，為嘉年華熱力揭幕；典禮中並邀請「那些年，在社教館的日子……」短文徵選活動得獎者上台受獎，二十 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
鳳凰來襲 九河分署加強馬太鞍溪防汛整備
鳳凰颱風即將影響臺灣，九河分署全面盤點整備情形，重點強化馬太鞍溪應變能力，務求在豪雨來臨前完成各項準備，有效因應可能出現之災情。經濟部水利署署長林元鵬召集所屬各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，包含八台大型移動式抽水機，預布於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。在馬太鞍溪南北岸預布挖土機及二十一噸卡車等數台，同時就近預備一四二七塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修險作業。針對疏濬方面，自樺加沙颱風後累計完成疏濬一九○萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。第九河川分署近期完成北富三段共九○○米長的鼎塊加高，北富二段亦將於九日前完成加高作業。強化轄區各相關機關橫向聯繫及資源整合，提升防 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前