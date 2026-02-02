台中男酒後叫囂遭友柴刀刺胸！母目睹兒倒血泊慘死…嫌犯開庭求原諒

記者吳泊萱／台中報導

陳男酒後跑到陳姓鄰居住家外叫囂，遭周男持砍柴刀刺殺身亡。（圖／資料照）

台中龍井區一名46歲陳姓男子因懷疑周姓友人曾與女友有染，雙方積怨已久。去年3月，陳男酒後發現周男到自家附近找朋友，竟衝到對方民宅外叫囂，周男一氣之下持30公分長的砍柴刀朝陳男左胸狠刺一刀。陳男負傷在回家路上不支倒地，陳母路過發現兒子倒臥血泊中，立刻報案求救，但陳男因傷重送醫不治。檢方偵結依殺人罪起訴周男，今日（2日）台中地院國民法庭開庭審理，周男當庭向死者家屬致歉，強調自己不是故意的，希望陳母諒解；周男辯護人則主張本案是傷害致死或是殺人罪仍有待釐清。

回顧案件發生經過，周男（49歲）與死者陳男是多年朋友，兩人疑因感情糾紛有嫌隙。去年3月20日晚間6時許，周男（49歲）前往陳姓友人住家聊天，由於友人住處正好在陳男家附近，晚間7時許，陳男酒後發現周男行蹤，前往對方住處叫囂，在門外大鬧14分鐘，周男一氣之下從友人櫥櫃拿了一把30公分長的砍柴刀，衝出門外推倒陳男，並朝對方左胸猛刺一刀，又踹了陳男好幾腳，怒斥對方很吵、「回去被Ｏ」，隨後轉身進屋。

陳男左胸中刀大出血，一路血流不止，最後不支倒地，送醫不治。（圖／資料照）

陳男胸口中刀，負傷起身後打算走回住處，但半路因體力不支倒地。此時，陳男母親與友人正好路過，發現兒子倒臥血泊中，嚇得報案求救，但陳男因傷勢過重，送醫不治。

今日（2日）台中地院國民法庭首度開庭審理，死者家屬未出庭，僅委任律師到場。檢察官指控周男持刀朝倒地的陳男胸口猛刺，造成長5公分、寬1.5公分、深15公分傷口，導致陳男因穿刺傷、氣血胸，因低血容量性休克死亡，涉犯殺人罪。主張本案爭點為有無殺人不確定故意。

凶嫌周男當庭表示，「對不起死者父母，自己不是故意的，希望死者母親能諒解，自己真的很抱歉」；周男辯護人則主張，周男已當庭承認錯誤，也向被害家屬道歉，但本案與一般殺人案不同，請求傳喚陳姓友人出庭作證，還原周男與死者平常的相處狀況，才能釐清本案是傷害他人致死罪或是殺人罪。

對此，審判長劉柏駿表示，本案將於近日密集審理，預計於4日下午評議，待評議再做最終宣判。

