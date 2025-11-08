台中男酒後持刀狂捅友人逃逸 警循線逮人 (圖)

其他人也在看
社教館慶30週年 逾兩千親子齊聚嘉年華
高雄市立社會教育館遷址小港滿三十週年，昨（八）日盛大舉辦「社教有愛‧璀璨30～繪動童心‧親子創遊嘉年華」館慶活動；開幕儀式由小港區青山國小帶來精彩熱鬧的非洲鼓表演揭開序幕，並邀請高雄市吉祥物「高雄熊」與民眾熱情同歡。當日活動多元豐富，包含超人氣親子闖關、畫遊社教館寫生比賽、異國文化體驗、拍照打卡送好禮、時光走廊影片回顧、愛心市集印花提袋手作、美食義賣及觀光騎警駐點合影等主題，吸引逾兩千位親子們攜手闖關、共學共樂，共同見證社教館三十週年溫馨歡樂時刻！當天首先播放歷任館長及與社教館合作的名人祝福影片，來自各界的賀語讓現場洋溢著濃厚的歡慶氛圍，隨後由青山國小學童帶來震撼激昂的非洲鼓表演，為嘉年華熱力揭幕；典禮中並邀請「那些年，在社教館的日子……」短文徵選活動得獎者上台受獎，二十 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
吉安慈雲山煉靈月彌撒 莊嚴
吉安鄉公所長年深耕在地文化與宗教關懷，尊重多元族群信仰，自開辦「天主教煉靈月」敬天祭祖活動以來，至今已邁入第二十年，成為推動慎終追遠與孝親文化的重要象徵。今年的「天主教煉靈月敬天祭祖追思彌撒」活動，昨（八）日上午在慈雲山懷恩堂前廣場隆重舉行，鄉長游淑貞出席，表達對信友與先人祈福的誠摯祝禱，並感謝吉安鄉天主教田埔堂區教友傳教協進會鼎力協辦。祈願藉由莊嚴的禮儀與祈禱，讓鄉親們獲得心靈慰藉，共同為先祖與煉獄靈魂祈求永恆平安，也發揮宗教安定人心的力量。天主教傳統中，每年十一月為「煉靈月」（又稱「追思亡者月」），信友們透過善行、祈禱與參與彌撒聖祭，為已逝亡者及煉獄靈魂祈求赦免與恩典，展現慎終追遠、克盡孝道的精神，蘊含普世價值與人文深意。今年追思彌撒逾三○○位教友與各界鄉親報名參與， ...台灣新生報 ・ 8 小時前
蕭美琴歐洲議會IPAC演說 綠讚外交突破藍盼具體成果
（中央社記者郭建伸、王承中台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，民進黨立委表示，這是重要的外交突破。國民黨立委表示，期待為國家帶來具體外交成果。民眾黨立委指出，這是台灣外交的突破，相當正面。中央社 ・ 8 小時前
台電高雄、鳳山區營業處致力防颱準備工作
[NOWnews今日新聞]台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，今(8)日致力於防颱準備工作，針對高雄地區轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮，樹木掃到架空線路，造成停電事故的機率，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
鳳凰來襲 九河分署加強馬太鞍溪防汛整備
鳳凰颱風即將影響臺灣，九河分署全面盤點整備情形，重點強化馬太鞍溪應變能力，務求在豪雨來臨前完成各項準備，有效因應可能出現之災情。經濟部水利署署長林元鵬召集所屬各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，包含八台大型移動式抽水機，預布於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。在馬太鞍溪南北岸預布挖土機及二十一噸卡車等數台，同時就近預備一四二七塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修險作業。針對疏濬方面，自樺加沙颱風後累計完成疏濬一九○萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。第九河川分署近期完成北富三段共九○○米長的鼎塊加高，北富二段亦將於九日前完成加高作業。強化轄區各相關機關橫向聯繫及資源整合，提升防 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 5 小時前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 7 小時前
「職涯攜手 一鹿相伴！」就博會登場 桃市推動多元就業打造幸福職場
桃園市政府就業職訓服務處於今(8)日上午10時至下午2時，在桃園區中正五街315的永康市民活動中心盛大舉辦「職涯攜手 一鹿相伴！－就業博覽會」，邀集全家便利商店、7-ELEVEN、全聯實業、王品餐飲、藏壽司、摩斯漢堡、鬍鬚張、金像電子、欣興電子、精材科技、光泉牧場、宜家家居、酷澎、聖宜醫美等60家知桃園電子報 ・ 13 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前