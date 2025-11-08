台中男酒後持刀狂捅友人 騎車逃逸30分鐘後落網

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市大里區李姓男子與賴姓友人相約家中飲酒，2人疑酒後起口角，李男持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，賴男臟器外露送醫救治，警方於案發30分鐘後逮捕李男帶回偵訊。

台中市霧峰警分局今天下午4時45分接獲消防局轉報，大里區內新街一處民宅前有民眾受傷，警方趕往現場，發現67歲賴姓男子倒臥地上，腹部有傷口，消防人員初步檢傷後，將傷者送醫。

賴男被送往大里仁愛醫院，到院時意識清楚但臟器外露，隨後又送往中山醫學大學附設醫院，目前接受治療。

初步了解，賴、李2人相約李男家中飲酒，疑因酒席間起了口角爭執，李男遂持水果刀捅向賴男，犯案後騎車逃逸。警方獲報到場，在李男家附近搜尋，下午5時15分在附近巷口發現心神不寧坐在機車上的李男，隨即將他帶回派出所。李男的衣褲上還沾有血跡。

警方在案發現場拉起封鎖線並查扣李男作案用的水果刀，鑑識人員現場採集相關證據，釐清李男犯案動機。警詢後將依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1141108