台中男酒後持立牌砸飲料店 警依恐嚇毀損罪嫌送辦

（中央社記者蘇木春台中22日電）楊姓男子昨天情緒不佳，酒後由友人載送外出散心，途經台中太平區1家飲料店，他下車消費時，疑因不滿店家應對態度，突然持店外立牌砸毀店家後離去，事後他自行投案，被警方依法送辦。

台中市警察局太平分局今天表示，警方21日晚間8時20分獲報，東平路某飲料店遭人持物品砸店，立即啟動快打警力到場處理。

警方調查，29歲楊姓男子因感情因素致情緒不佳，酒後在2名友人開車陪同下外出散心，途經事發的飲料店時，楊男下車欲購買飲料。

不料楊男消費過程中，疑因不滿店家應對態度，竟突然持店外立牌，毀損店家招牌等物，其他友人立即上前制止後一同離去，事後楊男在友人陪同下，前往派出所說明案情，全案警詢後，將他依刑法恐嚇及毀損罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾遇事應理性處理，警方對於脫序或違法行為，均依法從嚴究辦。（編輯：李亨山）1150122