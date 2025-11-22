台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬

台中一名33歲梁姓男子跟姊夫相約喝酒，因為被姊夫嫌講話太大聲，兩人吵架還打起來，吵到鄰居報警，結果警方到場，梁姓男子竟然還拿酒杯攻擊員警，導致一名蘇姓員警左手臂遭玻璃杯割傷，縫了兩針，另外還有一名員警被辣椒水波及。

酒後失控砸傷警！台中男持杯攻擊，警方持盾壓制上銬。(圖／TVBS)

事件發生在台中篤行路與文化街一帶，起因是33歲梁姓男子與姊夫在家中飲酒時，姊夫嫌他說話聲音過大，兩人因此爭吵並動手打架，引來鄰居報警。當警方趕到現場前，梁姓男子已先行離開，但卻又折返回來，手持酒杯攻擊警察。

台中男飲酒鬧事，持杯割傷警手臂。(圖／TVBS)

在這次事件中，一名蘇姓員警在現場抄寫資料時，莫名其妙被梁姓男子拿酒杯砸傷，左手臂被割傷需縫合兩針。另有一名員警則在處理過程中被辣椒水波及，需在洗手台緊急清洗眼睛，所幸沒有大礙。

台中男酒醉砸杯「警臂部割傷縫兩針」。(圖／TVBS)

面對梁姓男子的暴力行為，警方出動持盾牌和警棍的員警將其包圍，並將他壓制在地上，雙手上銬。而梁姓男子的姊夫雖然試圖為小舅子求情，但由於他本人也是渾身酒氣，言行失控，警方也將他帶到一旁處理。

醉男砸警左手臂，姊夫求情同遭帶離。(圖／TVBS)

這對姊夫和小舅子不僅一起喝酒，也一起製造事端。這起事件展現了酒後失態可能導致的嚴重後果，以及對執法人員造成的危害。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

