台中男醉到斷片飆貨車 失控「撞進民宅」鐵捲門全毀

台中市西區小貨車酒駕失控撞進民宅，鐵捲門嚴重毀損，駕駛酒測值0.89毫克遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

台中市西區8日上午7時47分發生酒駕撞屋事故，50歲魏姓男子駕駛小貨車沿柳川東路二段往四維街方向行駛時，疑因酒後駕駛控制失當，先擦撞路旁停放的機車後仍持續失控直行，隨後撞進樂群街與四維街口一處民宅，造成民宅鐵捲門嚴重毀損。警方到場後對魏男實施酒測，發現酒精濃度高達每公升0.89毫克嚴重超標，當場依公共危險罪嫌將其逮捕，後續移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能波及無辜民眾，將持續嚴格取締酒駕行為，以維護用路人安全。

廣告 廣告

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

《世紀血案》殺青記者會撞已逝雙胞胎冥誕？ 名導氣炸：在受害者傷口上踐踏

未獲林義雄授權拍攝！《世紀血案》導演神隱未回應 家族背景曝光爭議擴大