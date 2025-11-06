台中男開車上班 突遭「防捲入欄桿」襲擊

砂石車「防捲入裝置欄杆」掉落，造成白色轎車受損。（圖／東森新聞）





台中一名38歲的周姓男子開車上班途中，一個「防捲入裝置欄杆」迎面而來，他來不及閃直接撞上，警方調閱監視器追查，發現兇手是68歲的饒姓砂石車駕駛，車上物品掉落違法要開罰，周姓男子愛車車損，他也要賠償。

行車紀錄器拍下，駕駛好好開在路上，前方白色轎車突然往左偏，下一秒鐵製不明物撲面而來，駕駛連閃都來不及閃直接撞上。白色轎車右前車燈碎成蜘蛛網狀，車殼被刮花留下划痕，讓車主心好痛，只是上個班愛車怎麼就被襲擊。

廣告 廣告

中市四分局交通分隊分隊長蘇于真：「車輛遭前方車輛捲起之，防捲入裝置欄杆擊中受損，隨後報警請警方協助。」

事發10月15日上午10點05分，台中南屯向上路，38歲周姓男子開車出門上班，看到前車向左偏，還在思考發生什麼事，就看見防捲入裝置欄杆迎面而來，他連反應的時間都沒有重重撞上，這一撞也造成他的愛車右前車頭受損。

員警調閱監視器追查，發現防捲入裝置欄杆的主人，就是當時開在白車前的砂石車，立刻聯繫68歲的饒姓男子到案說明，他聲稱有聽到零件掉落的聲音，看後照鏡只有煙塵，但當下車流大不方便下車，等到卸貨後回頭找，欄杆已經不見，車上物品掉落已觸犯道交條例，最高可罰6千元，而周姓駕駛的10幾萬元車損，他也要賠得不償失。

更多東森新聞報導

獨／開車中行動風扇突爆炸一家五口嚇翻 車內行車紀錄器畫面曝光

沒看到？沒在看？休旅車左轉未減速 險撞斑馬線行人

車廠技師在女廁裝針孔偷拍 數十女遭殃

