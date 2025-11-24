台中男開車接小孩突昏倒命危！女騎士遭波及受傷送醫

台中市北區24日晚間發生一起嚴重車禍，一名67歲男子駕駛小客車前往幼兒園接小孩，疑似因突發疾病在駕駛座上昏倒，導致車輛失控滑行，撞上路旁的機車。事故發生後，警方與消防人員迅速到場，發現男子已無呼吸心跳，隨即將其送往醫院搶救。女騎士則因全身多處擦傷也被送醫治療。

台中北區一間幼兒園前面發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

警方調查，事情發生在24日晚間6時許，一名男駕駛在行經太原六街時，疑似因突發性疾病昏迷，導致車輛失控滑行，擦撞路邊停放的機車。警方初步調查顯示，該男子當時正準備前往幼稚園。

消防局接獲通報後，迅速派遣2車5人趕赴現場。救護人員抵達後，發現駕駛受困於車內，立即將其救出，但不幸的是，他已無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院搶救。此外，事故中一名45歲機車女騎士意識清楚，身體多處擦傷，經現場初步包紮後，已送往林新醫院進一步治療。

