台中男開車撞「館長」健身房 更審輕判定讞

（中央社記者謝君臨台北2日電）台中林姓男子應徵網紅「館長」陳之漢健身房未果，駕駛小貨車衝撞大門。一、二審均依殺人未遂罪判刑5年8月，台中高分院更一審改依強制等罪判刑合計1年6月。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

根據檢方起訴書，30歲林男於民國113年5月間，到陳之漢在台中經營的「成吉思汗健身俱樂部」應徵未果，即心生不滿，欲尋機會報復。

林男因許姓友人要清運廢棄物變賣，許男於113年6月12日租賃小貨車後，聯繫林男協助駕駛小貨車，當晚7時許，林男駕駛小貨車載許男回程途中，執意行駛到成吉思汗健身俱樂部前，接著猛踩油門，駕車衝撞俱樂部大門而駛入館內。

事故造成健身房1樓大門、地板磁磚因高速撞擊及車身重量輾壓而破損，車輛車頭也毀損，台中地檢署偵辦後依殺人未遂罪嫌起訴林男。

台中地院一審審理後，認定構成殺人未遂，去年10月間判林男5年8月徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，去年3月駁回上訴，維持原判。

全案上訴經最高法院發回，台中高分院更一審審理後，去年9月23日宣判原判決撤銷，改依強制罪判處林男4月徒刑（得易科罰金）、毀損罪1年2月徒刑。

檢察官不服更一審判決，上訴最高法院，最高法院去年12月30日駁回上訴，全案確定。（編輯：黃世雅）1150102