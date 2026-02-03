台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦

台中一名男子亂砸貨架。（圖／翻攝Threads／@pk_0726）

台中市西屯區昨（2）日晚間發生一起店家毀損事件。一名49歲趙姓男子於晚間9時許闖入康是美藥妝店，持安全帽砸毀貨架與商品。店員與民眾目睹後立即報警，台中市警察局第六分局迅速派員到場，將男子制伏後帶回警局。據了解，趙男精神狀態異常，面對警方詢問時答非所問，目前已依毀損罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

根據警方說明，該事件發生於西屯區福科路與安和路口的康是美門市。趙男闖入後，手持安全帽不斷砸毀店內陳列的商品與貨架，現場一片凌亂。員警抵達時，發現趙男仍在門口處持續破壞物品，立即將其壓制控制，避免進一步傷害他人或造成更大損失。

廣告 廣告

警方後續將趙男帶返警局調查，發現其言語混亂、無法清楚說明犯案動機，疑似精神狀況不穩。警方表示，趙男行為已構成毀損罪，依法逮捕後，移送台灣台中地方檢察署偵辦，後續將釐清其精神狀況與相關刑責。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁離世前一度恢復心跳 聽親姊輕聲吐「媽媽我會照顧」放心走了

大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

33歲男新婚2個月「離奇陳屍鐵窗上」 兇手竟是相戀9年妻一家人