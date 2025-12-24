台中男預告過年要殺上千人！嗆「張文是我哥」助完成遺願 警方火速逮人

警方逮捕羅男。（圖／翻攝畫面）

日前27歲張文在北捷拿長刀攻擊，造成3人死亡11人受傷，引發社會高度關注。未料事件落幕後，網路上卻接連出現所謂「模仿犯」言論。根據警方調查，一名羅姓男子於23日在TikTok等社群平台張貼威脅貼文，揚言要完成張文未竟之事，並聲稱將在農曆年節期間於多處公共場所犯下大規模殺人行動，內容涉及數十人至上千人不等，引發網友恐慌。

該貼文中，羅姓男子自稱是「張文的弟弟」，並點名台中多處人潮密集地點，包括速食店、影城及大型量販店，聲稱將攜帶汽油彈、手槍、刀械及爆裂物等武器行兇，甚至影射自己與先前台北市隨機攻擊事件屬於同一組織，刻意放大恐怖氛圍。「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願，我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後在豐原愛買殺1000人。」

廣告 廣告

警方研判該言論已涉及恐嚇並足以危害公共安全，隨即通報相關單位，並結合台中市政府警察局、屏東縣政府警察局等機關共組專案小組，展開追查行動。專案小組隨後於台中市豐原區將羅姓嫌犯查緝到案，並查扣其用來張貼恐嚇內容的手機一支。警方表示，目前未發現其具備實際犯案能力，但相關言論已對社會秩序造成嚴重影響，全案已依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送檢方進一步偵辦。

南投縣警察局長謝宗宏呼籲，網路並非法外之地，任何散布暴力威脅或足以引發社會恐慌的訊息，都將依法究辦。同時提醒民眾，若在網路上發現可疑或危險言論，應立即向警方通報，共同維護公共安全。

羅姓男子揚言要完成張文的遺願。（圖／翻攝畫面）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北捷緊急增訂新規！即日起禁戴防毒面具、頭盔進站 違者拒載並報警

快訊／北市中山北路民宅頂加平安夜竄火舌 2人成焦屍

柯案辯論馬拉松平安夜落幕！ 審判長諭知這4人須出庭聽判