台中男領10萬買黃金花4小時！ 銀行警察金管會互踢皮球

由於台灣詐騙集團猖狂，金管會、銀行和警方聯手打詐，但銀行的「關懷機制」是否過頭則引發爭議。一名台中張姓民眾在臉書發文，控訴他到銀行領取10萬元現金，卻遭行員及警不斷勸阻，過程中遭詢問用途並推銷銀行理財產品，最終耗時近4小時才領到錢。資深媒體人黃揚明也轉貼直呼「太扯！」

由於台灣詐騙集團猖狂，金管會、銀行和警方聯手打詐，但銀行的「關懷機制」是否過頭則引發爭議。（圖/報系資料照）

張男表示，他當天到銀行提領10萬元現金時，行員多次詢問用途，甚至建議他購買銀行ETF產品。儘管他已清楚說明資金用途，行員仍通知警方到場，並表示這是「關懷機制」的一部分。警方到場後，擔心張男遭詐騙，甚至提出要陪同他前往銀樓購買黃金，但在張男同意後，卻又以轄區問題推託，導致現場僵持不下。

為釐清程序依據，張男當場致電金管會銀行局，對方回應「理論上可以領自己的錢，但仍需依現場人員風險評估」，此回應讓現場更加混亂。張男氣憤地指出，金管會、警方與銀行三方皆不敢擔責，現場陷入「無限跳針」的窘境，最終浪費了大量時間與行政資源。

此外，張男透露，現場一名警員語帶嘲諷，質疑他「大聲什麼，是想告訴全銀行的人你很有錢嗎？」讓他感到羞辱。他強調，自己全程配合並提供資金來源與用途資料，卻被當作可疑分子對待，對此深感不滿。目前，他已向立委辦公室申訴，要求相關單位對此事進行調查並道歉。

資深媒體人黃揚明則在社群平台轉貼此事件，直言「防詐與擾民僅有一線之隔」，並呼籲相關單位檢討現行的防詐機制，避免類似事件重演。

