台中男騎車自摔「撞樹爆頭」 命危送醫急救

台中一名男子騎車自摔，頭部撞到路樹血流不止。（示意圖／pexels）





台中一名40多歲的男性，今（28）日清晨騎車行經霧峰區環河路一段時自摔，頭部狠狠撞上路樹，當場頭破血流，倒地不起失去生命跡象，警消到場後趕緊將人送醫。詳細事故原因仍待進一步調查。

事發在今日清晨5時47分，一名40多歲的男子騎車出門，行經霧峰區環河路一段時，不知為何突然偏離車道，擦撞到人行道緣石，摔車滑行約3公尺後，頭部撞上路樹，當場頭破血流。

警消接獲通報後立刻趕往現場，發現該名騎士已無呼吸心跳，趕緊將其送往醫院，現場可見剛買好的早餐散落一地，機車車頭全毀，可見撞擊力道之大，詳細事故原因仍待進一步調查。

