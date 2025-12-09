台中男騎車3分鐘吃4罰單 警：民眾檢舉不同路口違規

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中余姓男子日前騎機車上班，行駛豐原區豐原大道，3分鐘內不到5公里路程被開了4張罰單，共罰新台幣4200元，余男認不符比例原則；豐原警分局表示，民眾檢舉不同路口違規。

余男家住太平區，駕駛重機到豐原區上班，他今天告訴媒體，日前他一口氣收到4張罰單，罰單內容都是10月30日上午8時22分到24分，3分鐘內在豐原大道一段到八段，路程約4.9公里，3張為變換車道未依規定打方向燈；1張是「在多車道不依規定駕車」，重機違規行駛在機車道上，罰單共4200元。

余男不滿，當天豐原大道沿線都在挖自來水管線，只能變換車道，一時疏忽可能忘了打方向燈，不過同路段3分鐘內被開4張罰單，感覺極具針對性，不符比例原則，不排除申訴平反。

豐原警分局表示，4張罰單由2名民眾檢舉，依「道路交通管理處罰條例」規定，民眾得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發；同車的違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過1個路口以上，主管機關以舉發1次為限。警方指出，余男是在不同路口違規，依法只能開單。（編輯：陳仁華）1141209