台中男「反鎖房間」整天 瞞妻小埋首製毒咖啡包 電扇強風往戶外吹異味

記者潘靚緯／台中報導

台中38歲李姓男子瞞著家人，把自己關在房間內製作、包裝毒品咖啡包。(圖／翻攝畫面)

台中38歲李姓男子在大里區一處社區大樓租屋，與家人同居，卻經常把自己反鎖在房間，不准妻子小孩靠近，甚至不准妻子開門。直到今年6月警方上門查緝，妻小才驚覺原來房間內全堆滿製毒與分裝器具。警方當場查扣大批毒咖啡包及原料，並循線逮捕幫忙跑腿販售的2名少年，將3人移送法辦。

擔心毒品飄出異味，李嫌搬來電扇用強風吹向窗外。(圖／翻攝畫面)

刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資，鎖定以李姓主嫌為首的販毒集團進行查緝，經長期蒐證，掌握李嫌承租大里一處社區大樓與家人同住，將其中一個房間作為製毒、分裝毒品咖啡包的場所，製造過程中擔心飄出異味被發現，還打開電風扇，用強風將異味吹出窗外。製作完成的毒品咖啡包，則交由兩名未成年少年幫忙跑腿，販賣牟利。

李姓嫌犯將製作好的毒品咖啡包，交給2名未成年少年跑腿販售。(圖／翻攝畫面)

警方今年6月間持搜索票前往，查獲毒品咖啡包1448包、製毒原料卡西酮2盒、封膜機及磅秤等證物，全案調查後依毒品危害防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，案經偵結，將李嫌等3人起訴。

