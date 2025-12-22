台中男「嘴啾」恐怖留言「屠殺」遭收押禁見 3大理由曝光

記者陳佳鈴／台中報導

張姓男子（暱稱「rleioutalf710902」）竟在社群平台 Threads 公然宣稱該案是「失敗的原計畫」，並詳述原定於板南線密閉空間進行兩小時隨機殺人的恐怖細節。（圖／翻攝畫面）

台北車站 19 日發生震驚全國的 4 死 11 傷無差別攻擊案後，沒想到後續引發仿效效應。台中一名張姓男子竟在社群平台 Threads 公然宣稱該案是「失敗的原計畫」，並詳述原定於板南線密閉空間進行兩小時隨機殺人的恐怖細節。台中地檢署認定此舉嚴重危害社會秩序，昨（21）日火速將其拘提到案，並於晚間以有「勾串、逃亡及反覆實行」之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。裁定理由也曝光「反覆實行之虞」，在北車慘劇傷亡慘重之際，張男仍持續發布極端恐嚇言論，顯見對公共安全具備高度敵意與反覆犯罪之傾向。

根據檢調掌握證據，張男於案發次日清晨發文，內容驚悚指稱「原計畫是在板南線進行兩小時大規模隨機殺人，光煙霧彈在密閉空間的效果就很驚人，死傷會哇塞」，甚至語帶嘲諷表示「難怪同夥表示失敗」。此言論一出立即引發網路恐慌。檢察官黃鈺雯隨即指揮新北三峽警分局與調查局，於台中清水區將張男拘捕，並扣得關鍵手機與 SIM 卡。

檢察官黃鈺雯隨即指揮新北三峽警分局與調查局，於台中清水區將張男拘捕，並扣得關鍵手機與 SIM 卡。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署複訊後，認定張男涉犯《刑法》第 151 條恐嚇公眾罪及第 305 條恐嚇安全罪。法官裁定「羈押禁見」的主要理由也曝光！包括「勾串共犯之虞」，張男於文中明確提及「同夥」一詞，顯示背後可能存在犯罪組織或共犯團體，為避免張男透過管道湮滅證據或與他人對口供，有隔離必要。「逃亡之虞：涉案情節重大且觸及國安層級，被告具備畏罪潛逃之動機。」另外，「反覆實行之虞」在北車慘劇傷亡慘重之際，張男仍持續發布極端恐嚇言論，顯見對公共安全具備高度敵意與反覆犯罪之傾向。

台中地檢署強調，為杜絕恐怖攻擊之模仿效應，已依高檢署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，整合警、調、廉等單位加強情資蒐報。



