台中男「無照酒駕」撞死醫大生肇逃遭判10年 侯友宜沉痛呼籲：判決是否讓民眾覺得司法太遠？

高醫大陳姓學生今年3月到台中實習，在夜間兼職外送打工時被無照酒駕的駕駛闖紅燈撞上，因而喪命；日前台中地院作出判決，肇事駕駛被判處合併10年刑期，仍讓家屬難以接受。從警30年的新北市長侯友宜今（11）日受訪時直言，完全可以理解父母親的心情，他呼籲社會要去思考，這一次判決是否讓民眾覺得司法離我們太遠、量刑這麼輕，為什麼累犯依然沒有辦法嚇阻？

侯友宜坦言，對於酒駕所造成傷害的被害者家屬，尤其對父母親而言，這是難以接受的打擊，這種傷痛是沒有辦法彌補的；他強調，對酒駕不但是要零容忍，還要採取更有效力的方式來嚇阻酒駕發生，然而目前為止酒駕仍然層出不窮的發生。

侯友宜重申，一定要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重、對累犯如何嚇阻，必須要做好改革，這是所有人民的心聲、也是被害者家屬的心聲，希望這種事情絕不要再發生了。

肇事駕駛吳叡旻造成一條年輕的生命就此逝去，肇事後卻開車逃逸躲回家，事後才在友人勸說後到派出所投案，測得其酒測值為0.37毫克，被依公共危險、肇事逃逸、過失致死嫌送辦；台中地院國民法庭於10日上午宣判，依酒駕致死判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。對此，擔任資深體育主播的陳男父親泣訴，只判10年根本沒有公平正義可言。

