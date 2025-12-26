台中男「解鎖1姿勢」啪一聲！脫褲嚇壞「骨折了」醫籲4症狀別拖

生活中心／綜合報導

台中一名58歲男子日前在耶誕假期與女友親密互動時，意外讓自己送進手術房。當時他在過程中突然聽到下體傳出清楚的聲響，隨即出現異常狀況，不僅勃起瞬間消退，隔天更出現明顯腫脹與變色，外觀宛如「紫色茄子」，嚇得他趕緊就醫。經檢查後，醫師診斷為俗稱「陰莖骨折」的白膜破裂，所幸即時接受手術處理，才避免留下長期性功能障礙。

邱鴻傑表示，若能在受傷後24小時內處理，多半能恢復正常性功能。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑指出，該名男子嘗試女上男下姿勢，卻因動作幅度過大、角度失控，導致陰莖在勃起狀態下遭到瞬間彎折。他當下只覺得「怪怪的」，疼痛並不明顯，誤以為只是拉傷，因此沒有立刻求醫。直到隔天清晨，患部腫脹加劇、顏色明顯變深，他才意識到情況不對勁，緊急到醫院檢查，才發現白膜已經撕裂。

邱鴻傑說明，陰莖其實沒有骨頭，所謂「骨折」真正受傷的是包覆海綿體、負責支撐硬度的白膜。勃起時，海綿體內壓力升高，白膜被撐得非常薄，只要遇到突然撞擊、急彎或角度偏移，就可能破裂。臨床上，這類傷勢常出現在動作過快、姿勢變化大的性行為，其中女上男下因控制難度高，是最常見的誘發原因之一。醫師也提醒，白膜破裂通常會出現幾個典型警訊，包括突然聽到聲響、立即疲軟、短時間內快速腫脹與瘀血。有些患者會伴隨劇痛，但也有人初期症狀不明顯而選擇觀察，結果錯失治療時機，日後恐出現陰莖彎曲或永久勃起障礙。

醫療團隊評估後，立即為男子安排手術，完整暴露受傷部位後，逐一修補撕裂的白膜與海綿體結構，確保止血並恢復正常外型。邱鴻傑表示，若能在受傷後24小時內處理，多半能恢復正常性功能；反之若拖延或僅採保守治療，出血與組織纖維化風險將大幅提高。最後，邱鴻傑也呼籲，親密行為應以安全與舒適為前提，避免突然改變角度或過度施力，一旦出現疼痛、不適、腫脹或變色等異常狀況，務必儘速就醫，別輕忽身體警訊。

