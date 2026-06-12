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中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市清水區，有國小畢業生家長發現，區長獎"玩具風扇"套組禮品，包裝全是簡體字，疑似是中國貨，產品安全更引起家長疑慮。議員也認為，公家單位採購禮品，應該以"台灣製"為主。區公所回應，對於禮品來源，造成部分疑慮，深感抱歉，以後會更注意把關！

清水區的各小學，陸續辦畢業典禮，得到區長獎的學生，看看他們手裡，各自提著一個方形禮盒，外觀是象徵吉利的橘黃色調。打開來看看吧，有4種內容物，讓家長有意見的，是這個，盒子上的祝福語，簡體字，玩具風扇的外包裝，簡體字，這是中國製的套組禮盒吧？

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台中畢典清水區長獎全是簡體字 家長批品質有疑慮

台中市清水區長獎獎品中國製。有家長PO網指出，女兒國小畢業，拿到區長獎，價值不是重點，但是，公家單位頒發的獎品，希望能優先選用，繁體中文包裝，或是MIT。家長還抱怨，那根橘黃色的錘子，臭到立刻想丟掉！這個禮盒，有玻璃水杯、電風扇、家長想丟掉的按摩錘、還有毛巾！有其他家長扮鍵盤柯南，還真找出相似度99趴的商品，在中國購物網站販售，一組大約新台幣一百元左右！

區公所回應，區長獎禮品，依小額採購程序，委由在地廠商提供，對禮品來源辨識等觀感，造成疑慮，深感抱歉！議員質疑，風扇是否有安全疑慮？採購不應該便宜行事，否則難免會讓人感覺很敷衍！公所回應，將檢討採購及驗收流程，未來優先評估具有繁體中文標示、品質穩定的品項，並加強事前把關，避免類似情形再次發生。

台中畢典清水區長獎全是簡體字 家長批品質有疑慮

台中市清水區長獎獎品中國製。











原文出處：台中畢典清水區長獎全是簡體字 家長批品質有疑慮

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