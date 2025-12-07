台中當神隊友！115 年台中漫畫補助開跑

台中市政府持續深耕原創漫畫產業！由市府新聞局主辦的「台中市原創漫畫創作補助」徵件活動即日起正式起跑，以實質資金挹注創作者，活動收件至115年1月21日截止，歡迎全國漫畫家或新秀提案申請，每案最高補助金額為 25萬元。新聞局長欒治誼表示，市府持續編列經費提供最實質且穩定的幫助，成為創作者們最強大的「神隊友」。（如圖）

欒治誼局長指出，台中市自109年起成為第一個專為漫畫創作者提供專項補助金的城市。 新聞局每年持續編列專款補助經費150萬元，提供最實質、最穩定的幫助，是漫畫創作者最強大的「神隊友」，推動迄今已累計支持69件優秀原創作品， 並於國內數位出版平台上架或採行實體發行出版，以實質行動支持台漫發行，累積豐碩成果。其中，台中漫畫家阿寶灰灰於創作初期即獲市府新聞局補助，這份助力使其持續投入創作，後續作品成功摘下第 15 屆金漫獎「年度漫畫獎」殊榮。

新聞局說明，投件作品僅需符合「未完整公開」或「未出版發行」的條件，至於形式或篇幅則不設限，不論是紙本或數位原創漫畫，長篇連載計畫或是完整的短篇漫畫作品，都符合申請條件；同時，為強化台中的文化識別度，期待創作者的作品內容（劇情、場景或圖像）應融入台中特色，誠摯邀請全國漫畫好手，以台中為靈感，揮灑無限的創意與熱情，踴躍提案。

新聞局提到，獲補助作品完成後，將規劃於台中國際動漫博覽會實體展出，讓創作者的創意及故事獲得更多漫迷的關注。