台中當舖老闆跨境博弈洗錢2.5億！保險箱塞爆2446萬鈔票打開全洩出

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〔記者許國楨／台中報導〕台中蔡姓男子經營跨境博弈網站，除以自己經營當舖掩護洗錢，並利用在台越南人士兌換新台幣、越南盾需求從事地下匯兌，同時將賭博網站獲利洗回台灣，洗錢金額高達2.5億元，台中地檢署今(12)日偵結，依組織犯罪、銀行法等罪嫌起訴蔡男等8人。

據了解，警方當時持搜索票上門時，打開當舖保險箱瞬間，只見成捆千元大鈔塞滿櫃體，甚至有成疊現金滑落掉出，宛如電影中地下金庫場景；檢方指出，50歲蔡男為西屯區一家精品當舖負責人，涉嫌自2024年間起開發並經營線上賭博網站，提供百家樂、賓果、運動賽事及彩券等博弈項目供賭客下注，再透過點數儲值方式吸收資金。

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蔡男不僅擔任集團首腦，還找來當舖主管朱姓男子擔任帳房，並吸收陳男等人負責處理賭博金流及地下匯兌業務，分工細密，更將博弈市場拓展至越南，修改系統讓越南境內也能連線下注，以越南盾兌換點數方式經營跨境賭博。

為了掩飾不法所得來源，蔡男涉嫌利用自己經營當舖作為洗錢據點，透過優於銀行匯率吸引在台工作越南移工換匯，再由地下匯兌車手收取新台幣後送回當舖，另一方面，博弈網站在越南取得的獲利，也循相同管道洗回台灣，形成龐大的地下金融網絡。

檢警分別於去年3月及今年4月執行兩波搜索，全案共蔡男等6名被告遭羈押禁見，另2人交保候傳，今天偵結依組織犯罪條例、銀行法、洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌起訴移審，並聲請沒收全部犯罪所得。

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