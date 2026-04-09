台中當街搶劫真相曝！詐團內鬨搶150萬贓款 民眾目擊傻眼：果然高譚市

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記者潘靚緯／台中報導

吃宵夜民眾目擊台中街頭上演追逐搶劫，大吃一驚。（圖／翻攝自Threads @j_tpl）

台中市西區向上路一段昨（8）日22時45分許發生搶案，兩名男子當街追逐扭打，其中一人大喊「搶錢」，接著另一人開賓士車圍堵，過程中搶錢男子腳軟跌倒，數疊千元大鈔散落在馬路上，附近民眾聽聞後立即報警。警方獲報趕往現場，查出3人皆是詐團成員，疑似車手交贓款150萬給收水手時，雙方金額兜不攏爆發爭執，26歲的林姓車手索性搶走150萬逃逸，25歲李姓與19歲陳姓收水手顧不得警車已抵達，還忙著蹲地撿錢。

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林姓車手與李姓收水手扭打，搶走裝有150萬現金的紙袋逃跑，開車的收水手逆向圍堵差點輾到林男。(圖／翻攝畫面)

路口監視器拍下，兩名男子在街頭狂奔追逐，兩人當街扭打成一團，黑衣男子倒地翻滾一圈，起身後隨手抓起幾疊千元鈔逃跑，這時一輛白色賓士逆向轉彎上前圍堵，黑衣男趁隙拔腿狂奔，不料跑沒幾步之後突然軟腳跌倒，顧不得千元鈔撒落滿天飛，黑衣男急忙起身逃離，駕駛賓士車的19歲陳姓男子也下車追人。

林姓車手起身搶走幾疊千元鈔，跑沒幾步腿軟跌倒，隨後逃離現場被熱心民眾追捕壓制。(圖／翻攝畫面)

附近民眾目睹兩人追逐扭打，以為在打架，一聽到男子喊搶錢，立刻追上前幫忙壓制逃跑的林男，同時報警，熱心民眾還幫忙撿拾散落地上的千元鈔，幾分鐘後警車抵達現場，19歲陳男先是忙著撿錢，接著假裝若無其事、逕自開車離開現場，逃逸的林姓車手與李姓男子則是當場被逮捕。

警察抵達現場時，李姓與陳姓收水手不慌不忙撿起掉落的現金，隨後陳男趁隙駕車逃逸。(圖／翻攝畫面)

吃宵夜的民眾目擊歹徒當街搶錢追逐，立刻拿起手機拍下過程，並PO上網表示：「台中市果然是高譚市」。中市警第一分局表示，經查26歲的林姓車手為詐欺集團的面交車手，當天前往台南與被害人面交收款新台幣150萬元，25歲的李男與19歲陳男為上手指派的收水手，雙方約好在向上路一段面交詐欺贓款，不料雙方因金額有落差兜不攏，當街發生爭執，林姓車手於是搶走裝有150萬的紙袋逃跑。

警方初步調查為車手收付贓款給收水手時，雙方金額兜不攏爆發爭執。(圖／翻攝畫面)

林姓男子與李姓男子當場遭逮捕，開著賓士車逃逸的陳男隨後也循線查緝到案，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押；至於被害人之詐欺損失，警方正持續向上溯源，擴大偵辦，追回款項。

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