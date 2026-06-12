台中當鋪變洗錢樞紐 金流達2.5億

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台中市50歲蔡姓男子在西屯區經營合法「鑫鐿精品當鋪」，卻以店面當掩護，涉替跨境博弈網站洗錢，同時利用在台越南人士地下匯兌需求，將賭博網站獲利洗回台灣。經台中地檢署、刑事局中部打擊犯罪中心追查，金流達2億5000萬元，嚴重影響金融秩序，檢方依《銀行法》、組織犯罪等罪起訴，移由台中地院審理。

據了解，蔡男為「鑫鐿精品當鋪」老闆，民國113年開始經營跨境線上賭博網站「RSG-WINBET贏家娛樂城」，提供百家樂、賓果、運動賽事及彩券等項目供賭客下注，透過點數儲值方式吸金，同時蔡男找來當舖朱姓主管擔任帳房，再招兵買馬吸收陳男、韋男、李男、謝男、2名林姓男子，處理賭博金流及地下匯兌業務，組成犯罪集團。

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後續蔡男也轉往越南營運，且為掩飾不法所得，蔡男利用當鋪作為洗錢據點，提供優於銀行匯率方案，吸引在台移工換匯，再由地下匯兌車手收取新台幣後送回當鋪，至於在越南取得的獲利，也循相同管道洗回台灣，涉累計洗錢金額達2億5000萬。

全案之所以東窗事發，為刑事局中打偵六隊偵辦苗栗黎姓犯嫌地下匯兌案，意外發現金流轉入「鑫鐿精品當鋪」，於是順藤摸瓜報請台中地檢署檢察官林宗毅指揮，與台中市刑大等單位組成專案小組，114年3月起執行兩波搜索，只見當鋪保險箱塞滿成捆大鈔，查扣2446萬元現金。

台中地檢署複訊後對蔡男等6人聲押禁見獲准，另2人交保，蔡男坦承發起、指揮犯罪組織，但否認經營賭博網站、違反《銀行法》，不過檢方並未採信說詞，依組織、《銀行法》、鉅額洗錢等罪起訴蔡男8人。