台中疑毒駕競速翻車慘釀2死！車內驚現多包「白色粉末」

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台中市梧棲區昨（11）日傍晚6點40分發生一起造成2死1傷的重大車禍。一輛黑色自小客車疑與另一輛黑車競速，沿中華路北往南方向行駛時失控，撞擊路邊停放車輛及路樹後翻覆，車輛180度翻轉幾乎成為廢鐵，而唯一幸存的19歲乘客唾液快篩呈毒品陽性反應。

一輛黑色自小客車疑與 另一輛黑車競速， 沿中華路北往南方向行駛時失控，撞擊路邊停放車輛及路樹後翻覆，造成2死1傷。(圖／支援組拖吊救援團隊提供，下同）

警方調閲監視器發現，事故發生前許男駕駛的黑色自小客車疑與另一輛黑色轎車在街頭高速行駛，懷疑兩車在競速，期間甚至傳出刺耳的煞車聲。隨後黑車即失控自撞路樹翻覆，安全氣囊全爆開，另一輛競速車輛則離開現場。台中市警局清水分局已查明該競速車主身分，依法偵辦中。

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車禍發生當下，29歲許姓駕駛當場被拋出車外，摔落路邊田裡無呼吸心跳；車內兩名19歲陳姓乘客也被困變形車內，其中一人被救出時已無意識。三人分別被送往梧棲童綜合醫院及光田醫院搶救，經過急救後，許姓駕駛及其中一名陳姓乘客傷重不治身亡，另一名陳男撿回一命。

警方在現場發現車內散落多包白色粉末，初篩呈三級毒品K他命陽性反應。唯一幸存的19歲陳姓乘客經警方唾液快篩，也呈現K他命陽性反應。至於已死亡的許姓駕駛是否涉及毒駕，將依規定報請檢察官會同法醫相驗釐清。

台中市消防局於事發後迅速出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員12名前往搶救。清水警分局在現場進行採證工作，完整記錄案發現場狀況。

清水分局呼籲，毒駕行為極易造成交通事故，危害自己及他人生命安全，本分局打擊毒駕決心從不停歇，呼籲民眾勿心存僥倖、以身試法，珍愛自己及他人生命。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

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