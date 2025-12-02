台中疫情成最後稻草！廚餘養豬擬2027退場？陳駿季：大方向就是逐步全禁

2027年起全面禁廚餘養豬！農業部表示2026年將為轉型緩衝期，每頭豬祭出最高3600元的轉型期飼料補助。(養豬場示意圖) 圖：翻攝自農業部（資料照片）

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，被視為壓垮傳統廚餘養豬的關鍵事件。非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，研擬2027年起全面禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季表示，雖方案尚未定案，但「逐步全禁」已是政策方向，並規劃2026年為最後過渡期，未達防疫門檻的豬農將須改用飼料。

這項重大政策轉彎源於防疫實務的迫切性。應變中心在11月3日的調查報告中明確指出，台中該場疫情的病毒來源，極可能就是因為廚餘沒有落實高溫蒸煮。這起案例暴露了現行管理的風險，考量到防疫漏洞難防，但也需兼顧廚餘去化與農民生計，應變中心才研擬出這個「設定緩衝期、逐步走向全禁」的折衷方案。

想要爭取2026年這最後一年的「廚餘養豬權」，豬農必須遵守四大條件：

1. 只能使用餐廳等事業廢棄物或屠宰下腳料，嚴禁使用一般家庭廚餘。

2. 其次是載運車輛必須裝設GPS以便追蹤流向。

3. 場內設備要有溫度監控與影像錄影，證明確實執行高溫蒸煮。

4. 業者最晚得在今年12月31日前通過地方政府的聯合檢查。

為了讓業者儘早適應飼料養殖，農業部同步祭出「早鳥優惠」。若豬農決定立即轉型並在今年底前提出申請，將提供每頭豬3600元的飼料補助；若拖到2026年才申請，補助金額將直接腰斬，減半為每頭1800元，希望藉此經濟誘因加速產業升級。

除了補助紅蘿蔔，政府也備好棍棒。在未來的轉型過渡期間，如果豬農被發現違反上述防疫規定，政府將祭出重罰。依據《動物傳染病防治條例》，最高可處新台幣100萬元罰鍰；若是違反《飼料管理法》，罰金上限更來到300萬元，呼籲業者不要以身試法。

根據農業部最新盤點，全台現有5400多處養豬場，其中仍在使用廚餘餵養的約有400多戶。針對這項轉型計畫，應變中心指揮官、農業部長陳駿季強調，逐步全面禁用廚餘是大方向，但目前這僅是規劃方案之一，尚未完全拍板定案。由於部分縣市政府還有不同看法，後續仍需與豬農進一步溝通凝聚共識。

