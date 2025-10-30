台中疫調大出包 王必勝：不敢想像是大都市

▲台中成為非洲豬瘟破口，事後疫調與廚餘處理惹議，王必勝表示不敢想像是現代大都市。（圖／翻攝自議員何文海臉書）

[NOWnews今日新聞] 台中成非洲豬瘟破口，事後疫調至今仍有嚴重缺失且廚餘處理荒腔走板，對此衛福部前政務次長王必勝今（30）日表示，質疑非常時期共體時艱很難嗎？看地方政府一再翻供的事證，再看看大量廚餘未經計畫倒入挖出來露天大坑的驚悚畫面，「不敢相信這是一個現代大都市發生的真實狀況」。

王必勝說，看着地方政府一再翻供的事證和說明，非洲豬瘟防疫工作顯然短期難以結束，管制措施勢必延長下去。疫情最終能否防堵成功還是未知數，相關產業鏈的衝擊也已漸漸擴大，另一方面，看着大量廚餘未經計畫倒入挖出來露天大坑的驚悚畫面，不敢相信這是一個現代大都市發生的真實狀況。

王必勝表示，在事件發生前，每個縣市廚餘處理都在平衡的狀態，可是一旦部分廚餘無法餵豬消化，馬上就考驗到各縣市的處理量能，在各縣市都自顧不暇的情況下，如果自身的軟硬體規劃不夠前瞻和用心，那麼難看又危險的場面就會發生，而且還在繼續中。

王必勝說，既然廚餘去化及焚化的量能不足，掩埋又有諸多的風險疑慮，那麼廚餘減量應該也是重要的手段之一。記得幾天前事發當下，院長卓榮泰曾經說過希望大家能在非常時期減少廚餘產生，自己認為這是院長高度應該說的正確方向，但結果還被某些人批評，甚至惡意扭曲，而這個「非常時期的共體時艱」，體的是誰的艱，幾天後看來是格外的諷刺。

王必勝指出，天災人禍難以完全避免，國家或都市的韌性除了倚賴執政團隊的規劃和執行，也要靠民眾一起努力來度過危機，才能事半功倍。「非常時期共體時艱」是執政者在現代政治環境下難以開口的話，這樣也許會讓危機處理更加困難，最後受害的還是所有人。

王必勝表示，有責任感的公民很多，總想在國家社會需要的時候，同胞水深火熱的時候，自動自發的做些什麼，就像前陣子的鏟子超人那樣。不管是中央或地方政府都應該善用這種力量。

最後王必勝說，回到廚餘方面，在這非常期間大家還是應該儘量配合減少廚餘的產生，方法應該網路上都找的到，或相關政府單位做些影音圖卡教大家，做這些不是為了什麼人什麼黨，是為了所愛的都市、所愛的國家，以及許多努力顧生計的相關從業人員，「期待瘟疫能控，生活早日恢復正常」。

