台中疫調疑點重重 卓榮泰：中央組疫調團隊協助

行政院長卓榮泰今日主持行政院院會。行政院提供



行政院長卓榮泰今(10/30)日於院會中表示，防疫必須分秒必爭，如台中市政府疫調執行有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。他強調，目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心。

行政院今日舉行院會，農業部就「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案及邊境防疫」進行報告，卓揆聽取後裁示，為防堵非洲豬瘟疫情擴散，行政院第一時間在台中設立中央前進應變所，為有效遏止疫情蔓延，本月26日宣布禁運、禁宰及禁用廚餘養豬等政策再延長10日，同時也啟動第2階段強化措施，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，請農業部、環境部、內政部與地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標。

廣告 廣告

卓揆說，防疫必須分秒必爭，如台中市政府疫調執行有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。而除清理境內戰場，邊境防疫也不容懈怠，請財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區之入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可以放過。

卓揆還指示，納管境外電商平臺及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規則須懲罰。同時，請海委會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓揆指出，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，2019年修正《動物傳染病防治條例》，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地之電商，應依《動物傳染病防治條例》、《兩岸人民關係條例》等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數位發展部立即邀集相關平臺業者共同研商廣告限制之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

更多太報報導

非洲豬瘟衝擊產肉品業鍊 農業部補助一次看

非洲豬瘟補助方案出爐！祭出金援、貸款、油資補貼 最快下周可申請

非洲豬瘟警報！疑似邊境包裹釀禍 石崇良：研議入境旅客不分疫區均查核