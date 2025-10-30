台中疫調魔法？非洲豬瘟死豬數非78隻 試算變「87隻」？

論壇中心／董思旻報導

台中非洲豬瘟發展至今，台中市府疫調說法卻一變再變，連中央災變中心都指出有缺漏，案場病死豬數量從117隻變成78隻，但根據市府公布回溯15天的死亡時序圖，竟然又算出「87隻」的新數字。

政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中分析，台中市府有兩個疑點，從9月1日到10月10日，認為豬隻沒有顯著的異常死亡，但根據市府最新的圖表，到10月5日已經有9隻死亡，為何沒有介入處理。另外，疫調一下說死豬數117隻又改成78隻，不過最新圖表上的數字，從首例死亡的9月4日，到10月20日採檢，總共有87隻豬死亡，為何又出現新數字？吳靜怡質疑，難道市府表格都沒有加總過，批評當中到底是誰在偽造文書。

