台中病死雞棄置苗栗！轟中市府疏於管理 陳品安：苗栗不是別人的垃圾場

記者劉秀敏／台北報導

針對不肖業者將病死雞棄置苗栗，民進黨苗栗縣長參選人陳品安痛批台中市府疏於管理（圖／翻攝自陳品安臉書）

台中市豐原區一處蛋雞場爆發禽流感，不肖業者不僅未及時通報，竟還把病死雞運至苗栗後龍農地掩埋、部分丟棄出海口大排。民進黨苗栗縣長參選人陳品安今（29）日指出，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。很多苗栗雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報而毀於一旦。

「苗栗不該是別人的垃圾場！」陳品安發文，痛批台中市府疏於管理。她指出，1月10日台中豐原「豐康牧場」的雞隻就出現禽流感症狀，直至1月27日台中市動保處才開立移動管制書。在這17天的空窗期間，台中業者不只知情不報，還將1773隻暴斃雞中的1150隻，載運到苗栗掩埋棄置。

陳品安強調，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。很多苗栗的雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報，而毀於一旦。

陳品安直言，台中好不容易度過非洲豬瘟疫情，現在又出現禽流感，不肖業者甚至將雞屍丟到苗栗，作為苗栗人，無法接受這件事，請台中市政府好好負起責任，妥善管理、嚴謹疫調，讓苗栗蛋農能安心養雞，也讓消費者能吃的安心。

台中豐原一處蛋雞場爆發禽流感，不肖業者竟將病死雞運至苗栗後龍棄置(圖／翻攝畫面)

陳品安提到，今天下午，台中市政府也正式對外說明，事發案場生產的雞蛋，其中4640台斤販售至苗栗，但目前流向已有掌握，市售端亦無蛋品流通，也請各位鄉親民眾在食用上無須擔憂。

陳品安說，面對台中市政府疏於治理的現況，未來她也期待，和角逐台中市長的立委何欣純一起攜手合作跨區域治理，守護台中和苗栗的未來。

