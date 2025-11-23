台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
台中市和平區八唐縱走路線近日發生一起令人擔憂的登山失蹤事件，1名21歲江姓現役裝甲兵在休假期間，於21日獨自前往八唐縱走路線攀登，並向女友傳訊息表示「只剩1公里就下山了」，卻自此失去聯絡，至22日凌晨仍未返家，女友焦急之下立即報案，警方與消防局接獲消息後，立刻展開搜尋工作，但至今仍未找到江男的蹤影。
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在谷關消防隊等待消息，而消防局、國軍及民間救難單位已出動30多位人員前往搜尋，並擴大搜索範圍。
當地居民提醒，八唐縱走路線地形險峻，有許多獵徑容易迷路，從蝴蝶谷瀑布上方500至800公尺處到唐麻丹主峰的路線，都有峭壁與險坡，走入獵徑還可能到松鶴二溪上游的懸崖。過去曾有登山客在這些地點失蹤或受困，因此搜救單位高度戒備，力求盡快找到江男。
