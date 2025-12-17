台中登毛孩之都！台灣生不如死還不如貓狗 毛孩數量海放新生兒逾10萬

記者陳韋帆／綜合報導

台灣少子化，不僅生不如死，甚至還不如貓狗登記數！截至今年11月，全台貓狗登記數達20萬7,091隻，比同時期新生兒還多10.8萬，等於超過2倍以上，六都中又以台中最誇張。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，房價高漲令年輕家庭經濟壓力沉重，在高生活成本與小宅化趨勢下，轉而飼養寵物陪伴已成社會主流。

數據顯示，全台1至11月貓狗登記數與新生兒差距顯著，其中台中、新北及高雄等三都差距最大。台中市貓狗登記數比新生兒多了1萬7,622隻，奪下全台最寵毛孩城市頭銜。新北市截至11月則有2萬9,500隻貓狗登記，總數居全台之冠，比新生兒多出1萬5,483隻。高雄市今年則有2萬6,230隻貓狗登記，同樣高過新生兒數量的1萬4,808隻。

2025年1~11月貓狗登記與新生兒數量統計。（表／住商機構提供）

房價暴漲領頭羊 台中成為毛孩之都

住商不動產中區協理賴萬表示，台中市近年受惠於科技園區利多與重劃區開發熱絡，成為疫情後房市多頭最明顯的縣市。然而，高房價亦帶來沉重的居住壓力，使得當地年輕族群傾向選擇負擔較輕的毛小孩作為情感寄託。他認為，這種結構性的轉變，讓台中成為名副其實的毛小孩之都。

賴志昶補充，新北市受惠於北市房價外溢效應，吸引大量脫北族進駐，但房價日漸高不可攀，許多家庭成員組成隨之改變。高雄市則因產業進駐與大型建設帶動，房價漲勢兇猛，在區域家庭難以負擔生育成本的情況下，相繼成為寵物大戶。

房價飆升小宅化 居住空間變小推升養寵潮

賴志昶指出，雖然全台房市受政策干擾，但房價修正並不明顯。當年輕族群在都會區僅能入住小宅甚至套房產品時，受限於室內坪數，飼養寵物的空間與經濟成本遠低於養育子女，這是推升寵物登記數大幅增加的主因。

他觀察發現，市場上針對寵物宅的裝潢需求已大幅增加，故全台房市正進入居住空間精緻化的階段。未來消費者購屋時，除考量地段與價格，是否具備寵物友善規劃，將成為支撐房市的重要關鍵。

少子化台灣人情感寄託轉向 寵物友善成房市剛需

隨著社會觀念改變，寵物在家庭中的地位已不可撼動。賴志昶認為，在高經濟壓力下，毛小孩提供的心理慰藉成為許多年輕人的首選。這不僅影響了人口結構，更深刻改變了房地產市場的產品定位。

他強調，未來建商與室內設計業者若能精準切入寵物友善市場，將在競爭激烈的都會區脫穎而出。在台中、新北這類寵物定居熱區，具備寵物電梯、耐磨地板或公共寵物清洗空間的社區，將展現更強的保值性與競爭力。

沒錢換電梯 ！電梯龍頭崇友揭台灣老社區通病 全國逾20年老梯破4萬台

