台中發表自願檢視報告3.0 展現永續治理成果

▲台中市響應聯合國永續發展目標SDGs，每2年定期發表自願檢視報告，今（26）日發表「2025台中市自願檢視報告3.0」VLR3.0。（圖／市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市響應聯合國永續發展目標SDGs，每2年定期發表自願檢視報告，今（26）日發表「2025台中市自願檢視報告3.0」VLR3.0。秘書長黃崇典表示，VLR3.0永續指標由148項增至170項，永續計畫由145項增至162項，持續推進經濟、社會及環境永續面向，展現接軌國際永續淨零趨勢的決心與執行力。

黃崇典指出，面對國際永續淨零趨勢及落實國家永續政策，VLR 3.0設置「台中淨零氣候行動」專章，透過利害關係人議合過程，公私協力響應「COP29氣候倡議」，並具體落實永續長聯盟核心工作，設定台中市推動目標及減碳效益評估，揭露「2050台中市淨零碳排路徑」執行成果，透過接軌國際趨勢與深化在地氣候行動，展現市府推動城市永續淨零轉型的決心。

廣告 廣告

▲興建台中好宅實現居住正義，完工及開工戶數逾萬戶提前達標。（圖／市府提供）

黃秘書長表示，VLR3.0歷經兩年籌備，市府透過召開10餘場跨局處與專家諮詢會議，參與國內外永續趨勢與國際城市的永續指標，強化本市永續指標與聯合國及台灣SKGs的聯結性，確保經濟、社會與環境面的永續指標均衡發展，將永續指標由145項增至162項，並指高多項永續指標的目標值，設定合理具挑戰性的目標。

在環境永續面向，發表「永續淨零三部曲」，制定「臺中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，首創「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應，持續推動「藍天白雲行動計畫」，113年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市，這些努力使台中在2024及2025年「國際碳揭露專案」（Carbon Disclosure Project, CDP）評比中，榮獲最高級 A級佳績，躍升為全球前15%的氣候治理頂尖城市。

社會永續面向，因應高齡少子化的趨勢，積極推動從幼到老的全齡服務。推動「公托公幼倍倍增政策」，公托大幅成長達9倍，全國首創市府托嬰中心，「幸福台中凍卵 凍精補助計畫」補助金額全國最多，打造願生樂養的友善環境；興建「台中好宅」實現居住正義，目前完工及開工戶數已達10,231戶，提前兩年達標，提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，青壯年承租比例達七成，為全國最高。

▲食水嵙排水小水力發電廠，可生產1000張綠電憑證，啟用後將成綠能商機.（圖／市府提供）

經濟永續面向，以「前店、後廠、自由港」及「節慶經濟三部曲」策略，營造良好的經濟發展環境，根據經濟部114年第三季統計資料，台中市在公司、商業登記家數等經濟指標，已連續18季蟬聯至少4項指標冠軍，顯見台中擁有穩健的投資環境；此外，全國首創「台中購物節」，113年帶動全國700億經濟產值，消費登錄金額353億，連續5年蟬聯全國第一，引領地方與國家經濟共同成長。

黃崇典表示，經過兩年多的推動，台中永續治理成果深獲國內外肯定。2022年至2025年連續3年獲得「亞太暨台灣永續行動獎-宜居永續城市獎」Outstanding的國際肯定，更在2025年「台灣傑出永續治理首長獎」獲得最高等級「典範」殊榮，讓台中成為永續典範之都；至今本市已發表兩版的自願檢視報告，皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關報告評比白金級第一名的殊榮。

黃秘書長表示，VLR 3.0是凝聚市府團隊與各界永續夥伴共同努力的成果，未來將會以永續的思維解決城市的問題，並邀請民眾攜手合作，將永續理念轉化為日常的行動，持續邁向「幸福永續 富市台中」願景。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最棒耶誕禮 老總陳文田豪捐400萬專車守護向上棒球隊

羿麗智能建材展落幕 隱藏式IH爐與「羿麗餐桌」成焦點

「台中Hi8 全城開趴」8大慶典接力登場 盧市長：維安部署完成