台中發表「自願檢視報告3.0」 強化永續指標接軌

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市政府今天發表「2025台中市自願檢視報告3.0」，強化永續指標與聯合國及台灣SDGs的聯結性，確保經濟、社會與環境面的永續指標均衡發展，並期盼與民眾將永續理念轉化為日常行動。

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室今天舉辦「2025台中市自願檢視報告3.0」發表會，市府秘書長黃崇典、推動辦公室執行長李逸安等人皆出席。

黃崇典會中表示，台中市響應聯合國永續發展目標（SDGs），每2年定期發表自願檢視報告，繼民國110年及112年發表前2版報告後，歷經2年多的推動與籌備，市府透過召開10餘場跨局處與專家諮詢會議，參考國內外永續趨勢與國際城市的永續指標，今天再發表「2025台中市自願檢視報告3.0」。

黃崇典提到，今年的自願檢視報告，強化台中市永續指標與聯合國及台灣SDGs的聯結性，確保經濟、社會與環境面的永續指標均衡發展，將永續指標由148項增至170項，永續計畫由145項增至162項，並提高多項永續指標的目標值。

面對國際永續淨零趨勢及落實國家永續政策，李逸安說明，自願檢視報告設置「台中淨零氣候行動」專章，透過利害關係人議合過程，公私協力響應「COP29氣候倡議」，設定台中市推動目標及減碳效益評估，揭露「2050台中市淨零碳排路徑」執行成果。

此外，在環境永續面向，發表「永續淨零三部曲」，制定「台中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，並推動「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應。

社會永續面向，因應高齡少子化的趨勢，推動「公托公幼倍倍增政策」，公托大幅成長達9倍，興建「台中好宅」實現居住正義，目前完工及開工戶數已達1萬231戶，提前2年達標；高齡友善照顧方面，台中的行政區長照服務涵蓋率達百分百，打造全齡友善的宜居城市。

黃崇典表示，「2025台中市自願檢視報告3.0」是凝聚市府團隊，與各界永續夥伴共同努力的成果，未來將會以永續的思維解決城市問題，並邀民眾攜手合作，將永續理念轉化為日常行動。（編輯：黃世雅）1141226