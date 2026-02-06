台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦

即時中心／廖予瑄報導

傻眼！昨（5）日一名涉嫌持有毒品的30歲蔡姓男子在台中市第五警分局接受警訊時，竟用手機拍下製作筆錄的過程，還囂張PO上社群平台；且其他員警見狀，居然也沒有制止他的行為。台中市第五警分局今（6）日指出，蔡男將辦案過程錄影並PO上社群平台的行為，已涉犯《刑法》妨害秘密罪；今日下午2時30分已將他通知到案，並在詢後移送台中地檢署偵辦。至於員警的控管疏失，也將依規定祭出懲處。

警方呼籲，警察機關基於考量內部安全及財產管理權之需求，得視具體個案情形，對民眾之錄影及錄音等行為有同意、限制或禁止之權限，請民眾自應遵守。

