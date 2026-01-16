台中百工百業博覽會開幕 謝豐享：創造3億產值

台中市商業會理事長謝豐享表示將可創造3億元消費產值。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 年度產業與民生消費指標展覽台中百工百業博覽會今（16）日起至19日連續4天，於台中國際會展中心盛大登場，主辦位台中市商業會理事長謝豐享表示， 4天預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。創

主辦單位表示，作為會展中心開館首展，本屆博覽會藉由產業主題展區，充分展現出台中百工百業的產業力，展出內容包含台中首屆室內最大規模年貨展、觀光旅遊展、國際交流區、國際新車展示區、數位AI家電暨廚衛安全設備展、房產建材裝潢展、幸福產業區豐富精彩7大展區主題，將展覽館1樓全區展開高達684格攤位，集結眾多指標品牌與產業公會共同參與，打造中部地區馬年最具規模的一站式採購與產業交流平台，全面搶攻春節前消費高峰！

總統賴清德受邀到場見證台中最具規模的B2C百工百業展，感謝主辦單位與台中市政府共同促成展會。台中市長盧秀燕亦親自出席力挺產業，並於致詞時指出，台中國際會展中心第一期工程斥資88億元由市府自籌完成，盼帶動百工百業發展，並推動第二期工程，打造台中成為重要會展城市。

台中市商業會理事長謝豐享表示，這屆博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規劃680席以上展攤，內容多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票，展覽自今日起至1月19日止，為期4天，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。

經發局指出，台中國際會展中心自去年10月開始試營運，陸續成功舉辦台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展等大型專業展會，體現台中深厚的製造實力與會展能量。此次「2026台中百工百業博覽會」更是中部地區首屆、規模最大、結合產業展示與民生消費的綜合型展覽，具有重要里程碑意義。

經發局補充，台中已成功讓會展經濟成為帶動外銷拓展與內需成長的重要引擎，百工百業則是支撐台灣經濟與社會穩定的重要基礎。隨著台中國際會展中心營運，將持續擴大會展經濟的外溢效益，讓市民實際感受到城市發展所帶來的經濟成果。台中在產業聚落、會展能量與消費市場上皆為關鍵角色，期許持續透過博覽會促進產業交流、帶動內需成長，讓台灣經濟持續向前。

