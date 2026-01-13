台中百工百業博覽會1/16開幕 7主題684攤位參展

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中百工百業博覽會將於16日至19日在台中國際會展中心登場，將設7大展區主題並規劃684格攤位，特別的是還邀請樂成宮旱溪媽祖駐駕，盼營造安定氛圍。

主辦單位台中市商業會今天在台中市政府舉辦「台中百工百業博覽會」展前記者會，由台中市商業會理事長謝豐享宣布，這場活動將於16日起至19日，在台中國際會展中心登場，作為會展中心開年首展。

謝豐享在會中表示，台中百工百業博覽會展出內容涵蓋7大展區主題，包括年貨展、觀光旅遊展、國際交流展、國際新車展示區、數位AI家電暨廚衛安全設備展、房產建材裝潢展、幸福產業區等，規劃684格攤位，集結眾多指標品牌與產業公會共同參與。

謝豐享指出，台中市商業會有130多個公會，所有的產業都來參展，可說是在地產業、在地消費，希望將這個市場建立起來。這次在地方產業界期待了20多年的會展中心開展，希望以後會展中心能發揮最大功能，帶動台中所有產業。

台中市長盧秀燕也在市政會議中表示，16日將登場的台中百工百業博覽會，想去參觀的民眾可以上官網免費索取入場券，尤其年關將至，展場中還有年貨展、新車展及觀光旅遊展等，大家可以來參觀。

特別的是，主辦單位這次邀請擁有200多年歷史、名列國定三級古蹟的台中樂成宮參加設「城市祈願所」，由旱溪媽祖率領宮內的月老等眾神進駐商業展覽現場，為各行各業的職人、企業主及勞工朋友們加持賜福，營造出如同走進廟宇般的安定氛圍。（編輯：黃世雅）1150113