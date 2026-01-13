台中百工百業博覽會16登場預計湧現10萬人潮

▲台中百工百業博覽會16登場，今天舉辦展前記者會，宣布七大展區684攤位規模，全面搶攻春節商機，預計湧現10萬人潮。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

[NOWnews今日新聞] 首屆台中最大規模年貨大展─台中百工百業博覽會，16日起一連四天在台中國際會展中心舉辦，總計有7大主題展區、684攤位，展出包括年、各類名產和美食、觀光旅遊等，甚至設有國際交流區，被視為重要產業與民生消費指標展覽，預計將吸引逾十萬民眾參觀採購，全面搶攻春節商機。市長盧秀燕提醒，記得事先索取門票免費入場。

首屆台中百工百業博覽會由台中市商業會主辦，市府經發局指導。商業會理事長謝豐享表示，台中市商業會有138個公會，代表138個產業，配合台中國際會展中心首辦展覽，全體產業都踴躍參展，所以取名「百工百業博覽會」，區分為建築、旅遊、年貨大街及汽車等七大展區，還有國外來的20個攤位，共有684個攤位，除了各自推出不同促銷優惠，還可以抽大獎。

▲台中百工百業博覽會16登場，創業逾20年的大巨人鐵板燒參展，將提供民眾現場體驗頂級鐵板燒好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

商業會今(13)日在市府惠中樓舉辦展前記者會，包括3點一刻、TEA TOP第一味、LN精品皮件、裕芳食品及大巨人鐵板燒等都擺攤大力行銷。大巨人鐵板燒老闆詹永良表示，大巨人創立逾20年，首次參與大型展出，因此大手筆的要在現場免費招待參觀民眾吃鐵板燒，特別的是，要把頂級鐵板燒場景搬到現場，四天展期，招待80名額親自體驗。

另擁有200多年歷史、名列國定三級古蹟的台中樂成宮，也將由天上聖母率眾神進駐百工百業博覽會，為各行各業加持賜福，庇佑大家馬上發財，生意興隆。

▲台中百工百業博覽會16登場，裕芳食品參展將提供好康優惠搶客。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

建築材料公會全聯會理事長、三羽建材董事長陳東慶表示，業界朝綠建材發展，企業除引進日本百年品牌隈研武合作的綠地毯，也透過紅酒瓶的軟木塞發展碳化軟木板材運用於建築飾材，做在牆面和樓板。

此外，台中旅行公會號召多家旅行社推出2026春節熱門行程，全面清倉一位不留，日本、韓國及泰國、越南、歐洲等航線優惠齊發。也來參展的國群皮件特別配合春節旅遊，推出登機箱等優惠專案。

▲三羽建材董事長陳東慶表示，業界朝綠建材發展，企業引進日本百年品牌隈研武合作的綠地毯，(圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

經發局專員龍明成表示，隨著農曆春節將至，博覽會特別打造室內年貨採購大街，規劃五大特色主題，並首創結合台中知名飯店與餐飲集團，推出「飯店年菜與餐券採購一條街」，喜迎馬年一次備齊豐盛年貨，完全符合地區民生與生活需求，也讓市民了解台中國際會展中心是最貼近民意與接地氣的展覽。

