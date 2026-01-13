台中百年祖厝遭拆爆糾紛 大肚瑞井路驚現空棺抗議

台中「燉煌家」百年古厝爆發拆古厝糾紛，洪姓地主憤而擺上空棺材抗議。（圖／洪姓地主提供）

台中「燉煌家」百年古厝爆發拆古厝糾紛。（圖／洪姓地主提供）

台中市大肚區瑞井路緊鄰上百戶社區的私有地上，赫然出現一口空棺材，引發路過住戶人心惶惶。地主洪先生13日出面吐苦水，稱其家族百年古厝「燉煌堂」遭建商強拆，如今更被發函要求清理廢棄物，才會採取極端方式抗議；對此，被指控的建商無回應，中市府表示本案屬私權糾紛，並未介入。

洪姓地主悲憤表示，占地530坪的「燉煌堂」是洪家世居百年的祖厝，曾是台劇《花甲男孩轉大人》拍攝地，具文化價值。他控訴建商僅持分小部分土地，卻「以小吃大」強行拆屋。更令他難以接受的是，建商拆屋後日前竟寄發存證信函要求地主自費清理殘留土石，分，餘為洪家所有，卻在未支付對價的情況下，長期供新建大樓上百戶住戶通行，若侵權狀態持續，未簡直是「吃人夠夠」。

鄰近大樓住戶出入經過驚見棺材直呼「怕怕的」。此外，洪姓地主地主律師沈淑宜指出，瑞井路85巷私有道路建商僅持有約46％持來將依法設置柵欄管理。

該案洪姓地主曾提出毀損自訴，遭法院駁回，建商於訴訟中主張，拆除前已獲得洪先生其餘多名親戚簽署之同意書。據悉該地多屬洪姓同宗私有，目前爭議涉及通行權與不當得利等民事訴訟，市府認定為私地私權糾紛，不予介入。建商方面則未有正式回應。

