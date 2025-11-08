台中百年餅店員工「手指遭機器捲入」 3指重創送醫
台中知名百年餅店今（8）天上午10點多驚傳工安意外，一名女性員工不明原因將手部卡進機台，造成中指、食指和無名指嚴重受創，不排除骨頭也遭壓碎。初步了解，救護人員到場後，先將機器拆卸，將傷者連帶部分機械一同送醫。
台中／洪杰民 責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
高雄小港工安意外 遭大型鋼構重壓員工1死1傷
台積電嘉義廠工地爆互毆！2人持「角鐵攻擊」濺血
鋼筋從天而降「貫穿頭部」 新北工人送醫命危
其他人也在看
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
不再躺走廊！急診壅塞石崇良提解方：明年擬推「專屬病床區」
國內急診壅塞不是新聞，醫學中心如台大醫院不時就會看到等待的病人躺走廊甚至滿到大廳。衛福部長石崇良拋出新做法，明年擬參考國外急診「短期停留單位」，讓須接受治療患者在急診有獨立空間，健保給付比照急性一般病床 ，以解急診壅塞。讓病人在急診停留過程中得到應有的照顧跟品質。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
鄰居以為吵架報警！警上門一查竟挖出「毒品通緝犯」 3人聊天變3人送辦
經警方耐心勸說後，屋內3人終於打開大門，屋主林姓男子（54歲）表示，當時只是與2名友人李姓男子（55歲）與周姓男子（48歲）——聊天，沒有吵架。不過，警方在進一步查驗身分時，卻驚訝發現，這名周姓男子竟是10月才被發布通緝的毒品逃犯。警方立即上前將周男逮捕，並依程序對...CTWANT ・ 12 小時前
綠議員轟張善政未坐鎮火場 遭嗆：根本添亂
[NOWnews今日新聞]桃園南門市場5日深夜發生大火，民進黨市議員王珮毓在社群發文質疑，市長張善政住處明明距離火場很近，卻沒第一時間出現在火場現場，可謂「燒掉市民對市長的期待」。對此，引發不少民眾不...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
Foodpanda未替外送員投保遭罰30萬 法院判台南自治條例無效免罰
外送平台業者Foodpanda（富胖達）因未替外送員投保強制汽車責任險與機車第三人責任險，遭台南市政府勞工局依《外送平台業者管理自治條例》裁罰30萬元。不過業者不服提起行政訴訟，經高雄高等行政法院審理後，法院認為該自治條例違反憲法中的法律保留原則，屬於無效規範，最終判決富胖達免罰，全案定讞。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
台灣更保80年 鄭銘謙親頒「十大傑出更生輔導員」殊榮
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台灣更生保護會日前舉辦第80屆更生保護節慶祝大會並頒發「十大傑出更生輔導員」，以「溫暖有感 以愛復歸」為主軸，配合行政院新世代反毒策略行動綱領第三期及社會安全網2.0相關政策，透過各分會第一線更生輔導員溫暖及無私地陪伴，讓更生人從人生低谷中慢慢地站起來，穩定復歸社會。 法務部長鄭銘謙致詞指出，更生保護工作隨著社會變遷...匯流新聞網 ・ 12 小時前
新光三越新櫃位！總裁牛肉麵必吃得獎套餐，耗時8小時熬煮的濃厚湯頭，搭配入口即化的厚切牛肉太銷魂
自從台中新光三越重新開幕後，每次到用餐時間總是人潮洶湧。這次來12樓的美食區，品嚐一下新開的『總裁牛肉麵』，感受一下曾贏得台北牛肉麵節，十大優選廠商之一的食物。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
藏在桃園市區的城市綠洲！在香蕉樹下喝咖啡超chill～體驗正宗越式咖啡的濃郁與清甜
桃園市區廣明路橋慈護宮附近有間新開的越式咖啡館「Hoa.Theory Café」，每次走廣明路橋時總會見到這顯眼的廣場空間，尤其是夜晚點燈時就像是一個小小的市集吸引著經過人們的目光，白牆上以簡約線條繪出花朵與越南食物風格的LOGO，蘊含一種異國氣息的細膩感，讓我趕緊找個時間來探探。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 12 小時前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
生活中心／李明融報導中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。民視 ・ 12 小時前
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鏡新聞 ・ 13 小時前
NBA/住所被大火吞噬沒了 熱火總教練：家人還在就好
邁阿密熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）位於佛羅里達州的住所，日前驚傳遭大火焚毀，今（8日）他公開受訪時表示，儘管家裡的東西都沒了，但幸好孩子們跟狗狗都還健在，這是最重要的事情。中天新聞網 ・ 18 小時前
長榮航班乘客躲廁所抽電子煙 桃檢依干擾飛航罪起訴
27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機自日本飛往桃園時，違反《民用航空法》第84條規定，在機上廁所偷偷吸電子煙。班機空服員發現後通報航警，鄭女在班機降落即被逮捕。桃園地檢署偵結後，依違法使用干擾飛航器材罪嫌起訴並聲請簡易判決。鏡新聞 ・ 12 小時前
鳳凰颱風「不排除穿台」風雨不可小覷 台電台中區處全力加強戒備
根據中央氣象局預報，鳳凰颱風於今(8)日凌晨增強為中度颱風，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢。另外，不排除鳳凰颱風可能從中南部登陸並穿越台灣，最快下周一發布海上警報、下周二發布陸上警報，下周一到下周三嚴防大雨或豪雨。台電台中區處顏錦義處長已於7日下午請各級主管及巡修單位同仁務必做好各項颱風前之設備巡視點檢，除針對線路進行強化巡視、樹木預防性防颱修剪，並表示將視颱風動態隨時應變，必要時將立刻成立緊急應變小組全力戒備，希望將颱風可能造成之停電事故降至最低。雖然現已進入11月，但因氣候變遷，台灣目前仍有鳳凰颱風直撲而來！台電台中區處特別提醒民眾，不可輕忽任何一個可能帶來災損的天災，籲請民眾務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，台電亦請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。台電表示，停電不要急著打電話，若您自家與附近的鄰居通通都停電，由於多年前台電已建置配電自動化糸統，已能台灣好新聞 ・ 13 小時前
旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導日本東京今（8）日上午發生鐵路沿線火災，導致京王電鐵旗下的「井之頭線」部分區段全面停駛，鐵軌交通受到嚴重影響，不知何時才能恢復正常運行。民視 ・ 19 小時前
鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決
鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估未來幾天可能與東北季風產生共伴效應，花蓮地區恐迎來500至800毫米的超大豪雨。林保署指出，在極端情況下若雨量達800毫米，馬太鞍溪上游恐再度出現崩塌，形成新的堰塞湖，一旦潰決，可能在24小時內引發嚴重洪患。中天新聞網 ・ 12 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前