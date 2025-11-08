台中百年餅店員工「手指遭機器捲入」 3指重創送醫

根據中央氣象局預報，鳳凰颱風於今(8)日凌晨增強為中度颱風，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢。另外，不排除鳳凰颱風可能從中南部登陸並穿越台灣，最快下周一發布海上警報、下周二發布陸上警報，下周一到下周三嚴防大雨或豪雨。台電台中區處顏錦義處長已於7日下午請各級主管及巡修單位同仁務必做好各項颱風前之設備巡視點檢，除針對線路進行強化巡視、樹木預防性防颱修剪，並表示將視颱風動態隨時應變，必要時將立刻成立緊急應變小組全力戒備，希望將颱風可能造成之停電事故降至最低。雖然現已進入11月，但因氣候變遷，台灣目前仍有鳳凰颱風直撲而來！台電台中區處特別提醒民眾，不可輕忽任何一個可能帶來災損的天災，籲請民眾務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，台電亦請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。台電表示，停電不要急著打電話，若您自家與附近的鄰居通通都停電，由於多年前台電已建置配電自動化糸統，已能

台灣好新聞 ・ 13 小時前