台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
台中市北區中清路知名百年老店「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女性員工在操作攪拌機時，手部不慎被捲入機台，造成中指、食指及無名指嚴重受傷，初步研判疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂。
台中市消防局表示，上午約10時許接獲通報後，文昌分隊立即派遣8名消防員前往救援。小隊長林永濬表示，現場為一名約30歲女性員工擺放甜點餡料時疑似操作不當，導致左手被餡料攪拌機卡住，三根手指受傷，無法自行脫困。
救援人員隨即使用破壞工具將攪拌機大部分拆解，並在確保安全後將受傷女員工連同部分機械送醫。所幸女員工送醫時意識清楚，手部受壓但未大量出血，院方施打麻醉進行搶救與治療，傷勢仍在進一步觀察中。
消防局呼籲，操作大型機具時務必遵守安全規範，避免類似意外再次發生。
