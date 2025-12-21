台中百童體驗警察日常 人民保母教防身術

台中大里舉辦「小小警察體驗營」，一百名孩童體驗警察日常。（圖／東森新聞）





張文犯下重大無差別攻擊事件震驚社會後，台中大里舉辦「小小警察體驗營」，一百名孩童體驗警察日常，從小開始學習防身術。大班到三年級的孩子來參加，體驗警察的日常訓練生活，因應19日台北發生隨機殺人事件，人民保母也趁機教導孩子，要隨時保持警覺，遇到突發情況，才能及時逃跑。

小朋友們穿著警察制服，手拿玩具槍，上膛後對著靶紙射擊，彈道偏掉了沒關係，有上靶就很不錯了，除了射擊體驗還有這。

小小年紀拿盾牌，看起來很有架式，上午9點多台中大里舉辦小小警察體驗營，共有100位幼園大班到三年級的小朋友來參加，孩子們穿著迷你版警服，高舉雙手爭先搶答超可愛，還請來了緝毒犬，讓孩子們邊玩邊學。

家長：「看今天能不能學到一些，關於這種無差別攻擊的、自我防護的一些技能，就是要有一點自身的保護能力，可能就是要讓他平常的時候可以去學一些跆拳道或空手道，至少有一點危機意識，當發生危險的時候，是可以自保的。」

19日，台北發生隨機殺人事件奪走4條人命，不只大人小孩，都要懂得自保，但小小孩相對弱勢，遇到狀況，第一時間如何應對，專家人民保母給建議。

霧峰分局偵查隊副隊長周致瑋：「隨時都要提醒家人跟自己要保持警覺，那遇到像如果有拿刀的犯嫌，看到一定都是趕快跑，因為這個連大人都要趕快跑，那如果是遇到拿槍的，那我們就先做趴下的動作，減少自己有可能的受彈面積，那趕快跑到就是爬到安全的地方，先趴下再爬到安全的地方，有危險找家人不說話趕快跑。」

小小警察體驗營，除了讓小朋友體驗警察們工作日常，同時學習各類安全知識，不管大人小孩，還是要隨時保持危機意識，必須提前警覺，要是遇到突發狀況，才能及時逃跑。

