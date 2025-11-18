台中百貨商圈每逢假日就塞爆 議員籲建空橋、地下道打造連通系統

台中市議員黃馨慧18日建議市府啟動西屯百貨周邊立體連通計畫，真正紓解人流、暢通車潮。（黃馨慧提供）

台中市議會18日市政總質詢，市議員黃馨慧表示，西屯區百貨商圈聚集度與發展規模堪比台北信義區與台北車站商圈，建議市府啟動百貨周邊立體連通計畫，真正紓解人流、暢通車潮。市府都發局表示，市府透過制定多項立體連接獎勵措施，以提升交通動線整合及周邊發展效益。

黃馨慧表示，西屯區成為中部消費重鎮，百貨商圈林立，無論是逢假日或週年慶檔期，惠中路、台灣大道、朝富路等主要幹道幾乎都陷入長時間壅塞。尤其百貨公司停車場滿場時，車輛經常占據惠中路一段乃至台灣大道慢車道排隊入場，導致車流回堵、路口打結，民怨四起。

黃馨慧指出，交通局修訂《台中市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通管理自治條例》，在《自治條例》中所鼓勵的「捷運＋地下街、連通通道」模式，雖有條例規範與誘因，但真正在街道、人行動線層面「立體連通」的案例幾乎沒有。現況上，尚處於規畫階段，若再不啟動並實現交通立體連通計畫，台中交通恐怕短期就會受到市民嚴厲的考核。

黃馨慧說，利用公共空橋、地下連通立體串聯百貨商圈與捷運，以台灣大道、文心路為軸，整合新光三越、大遠百與捷運市政府站，建立「商圈共構連通系統」，讓人潮在地下通道湧動、不必穿越馬路就能讓人潮移動，增強地面車輛順暢度。

都發局表示，為鼓勵設置供公眾使用的立體通廊，市府透過制定多項立體連接獎勵措施，以提升交通動線整合及周邊發展效益。依據《都市計畫法台中市施行自治條例》第50條規定，建築基地如以人工地盤、架空走廊或地下通道等方式連接公眾通路，並提供公共通行，可計入法定空地（上限為基地面積20％），且不計入容積樓地板面積。

此外，市府在台中車站、高鐵站區、干城商業區、水湳開發區、新市政中心（七期）等重要場站及新興地區，依土地使用分區管制訂定相關獎勵，視地區條件得提供1.5至2倍不等之容積獎勵，以促進人流串聯、商業活化及整體開發整合。

