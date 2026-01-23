台中百貨新春玩樂體驗 多重新春限定滿額禮感受濃濃新春氛圍

▲台中大遠百百貨1F時尚廣場與台灣樂高打造期間限定新春體驗活動。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】臨近新年腳步近了，寒假及即將到來的九天的春節連假，讓中部的百貨祭出新春玩樂體驗以及多重新春限定滿額禮讓民眾感受濃濃新春氛圍，台中大遠百百貨1F時尚廣場與台灣樂高打造期間限定新春體驗活動「樂高®新春賽馬場」，走進年味十足的，在拼砌與互動遊戲中迎接嶄馬年到來。台中廣三SOGO推出馬年限定「奔馬迎新 福滿袋」，將於 2月7日上午10:30 準時開賣福袋憑證，限量 300份，主打超高CP值與夢幻大獎。中友百貨今年壓歲檔期攜手人氣插畫家KINGJUN展開夢幻聯動合作，從視覺裝置到會員專屬活動全面升級，獨家的超萌打卡亮點，更祭出多重消費回饋，為年節購物注入滿滿話題與人潮。

台中大遠百百貨 1F時尚廣場從即日起至2月22日，為期一個月帶來豐富新春樂趣。今年以「樂高®新春賽馬場」為主題，打造趣味團體闖關遊戲，邀請大小朋友現場組隊一同體驗滿滿新春活力！現場設有結合木頭人遊戲與顆粒尋找任務的「一馬當先」關卡以及「馬到成功」終極拼砌挑戰，象徵新的一年幸運加乘、步步高升，讓新春充滿驚喜與樂趣。活動快閃店內憑闖關卡任意消費即可獲得「樂高®迷你小馬積木組」；另有滿額送禮品活動。

▲台中廣三SOGO福袋主打超高CP值與夢幻大獎。（記者廖美雅翻攝）

台中廣三SOGO以滿滿誠意與好運迎賓，推出馬年限定「奔馬迎新 福滿袋」，將於 2月7日（六）上午10:30 準時開賣福袋憑證，限量 300份，主打超高CP值與夢幻大獎15萬鑽戒。「奔馬迎新 福滿袋」主打高CP值內容，每組皆含 20吋多功能行李箱，配備海關鎖、飲料杯架、手機支架、避震止滑輪、置物掛鉤與擴充設計，實用度滿分，讓消費者買福袋也能直接回本。

▲中友百貨以4米KINGJUN蠢兔氣偶吸引大批民眾駐足合影。（記者廖美雅翻攝）

中友百貨以4米KINGJUN蠢兔氣偶坐鎮，打造走春打卡點，圓滾滾造型一亮相即成為拍照熱點，吸引大批民眾駐足合影；此外，C棟12F也同步規劃超可愛的KINGJUN主題打卡點，讓粉絲從一進館就能感受濃濃年味與療癒氛圍。