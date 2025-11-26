台中百貨遭竊數十萬元NIKE、ADIDAS商品

▲警方前往嫌犯租屋處查緝，不僅查獲數十萬元失竊衣物，還搜出大麻菸、安非他命等毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 臺中市2名竊嫌近期在西屯區某百貨公司內多次鎖定運動品牌下手，專挑NIKE、ADIDAS等高單價服飾竊取，得手後還在電梯周邊分贓，行徑頻繁又大膽。中市警六分局市政派出所在受理報案後迅速成立專案小組，經連日調查掌握犯嫌行蹤，於日前持搜索票前往租屋處查緝，不僅查獲失竊衣物，現場還搜出大麻菸、安非他命等毒品，並將人依法移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

警方接獲百貨公司 NIKE、ADIDAS兩家專櫃報案，指稱接連遭竊，損失累計達新臺幣數十萬元，經員警調閱監視器後發現，兩名犯嫌疑似對品牌服飾相當「內行」，利用專櫃沒設置防盜門柵的漏洞及商品陳設的死角，多次鎖定高價運動服飾下手，作案時以商品陳設掩護裝袋後，約在該百貨電梯周遭會合分贓，其分工明確、動線固定，明顯為慣犯作案。

警方根據影像比對與線索追查，確認連姓女子（76年次）及廖姓男子（80年次）涉有重嫌，遂由專案小組向法院聲請搜索票後，前往其租屋處查緝，並當場在房內查獲部分失竊的NIKE、ADIDAS服飾及衣架，同時也發現大麻菸3支、安非他命1包等毒品(市價約新臺幣3,000元)，依法將兩人送辦。

警方表示，百貨專櫃屬於人潮密集且商品價值高的場域，容易成為竊賊覬覦的目標，呼籲業者應加強防盜機制，例如提升監視器清晰度、強化店員警覺性、妥適陳列高價商品等措施，並建議持續與警方保持通報與合作機制，才能有效降低竊案發生風險，共同打造更安全的購物環境。



