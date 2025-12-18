台中百里侯之爭開打 藍綠3人紛出招搶曝光

立法院副院長江啟臣18日率先掛出與盧秀燕合體看板。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

立委楊瓊瓔馬不停蹄走訪基層，今天一早參加國安社宅托嬰中心啟用典禮，與盧秀燕同框。（陳淑娥攝）

民進黨立委何欣純走訪台中之光－聚鑫製茶廠，鼓勵青農做出世界級品牌。（何欣純提供／陳淑娥台中傳真）

距離明年地方選舉還有1年，台中市長藍綠擬參選人動作頻仍，國民黨兩人表態爭取提名，立法院副院長江啟臣18日率先掛出與盧秀燕合體看板；立委楊瓊瓔早上與盧秀燕同框，把握深耕基層機會。另民進黨立委何欣純走訪台中之光－聚鑫製茶廠，鼓勵青農做出世界級品牌。

江啟臣與盧秀燕合體看板今率先在街頭掛上，包括北區、南屯區、龍井區等多處重要路口均可見，兩人勾肩搭背並手握拳頭，口號為「駿馬啟新程，躍進旗艦城」。江自稱，自己與盧市長是最佳拍檔，也是接班人。

為爭取黨內提名，楊瓊瓔則馬不停蹄走訪基層，今天一早參加國安社宅托嬰中心啟用典禮，更與盧秀燕同框，展現兩人姊妹情誼。明眼人發現，楊瓊瓔自從宣布參加黨內初選後，已站好戰鬥位置，展現勢在必得決心。

另綠營何欣純今專程拜訪台中聚鑫製茶廠執行長謝忠霖與謝偉騰兄弟，為他們加油打氣，同時肯定謝忠霖傳承五代製茶工藝，並將台中梨山茶一舉推向國際品茶舞台。何2個月來勤走基層，就是為了打贏這一役。

